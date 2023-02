Via Piella, vandali sulla finestrella "La porticina buttata nel canale"

Sradicata e buttata nel canale. Povera finestrella di via Piella, delizia di fidanzatini e turisti, l’orda vandalica che attraversa quella parte di centro non ha risparmiato neppure lei. Da qualche giorno, l’affaccio ‘segreto’ sul canale delle Moline è svelato: una mano ignota ha tirato via la porticina di legno, tinta dello stesso arancio del muro, e l’ha buttata nell’acqua. Non si potrà dire chi è stato: non ci sono telecamere a sorvegliare questo piccolo tesoro bolognese. Ma la certezza è quella tramandata dal proverbio: ‘La mamma degli imbecilli è sempre incinta’.

La pensa così anche Milena Naldi, presidente del consorzio dei Canali di Bologna, che parla di "uno sfregio ingiustificabile e incomprensibile a una cosa tanto amata". Che presto tornerà però al suo posto, più bella di prima: "La porticina è stata recuperata – spiega Naldi – e già da lunedì inizieranno gli interventi per restaurarla, così da poterla ripristinare al più presto".

Per la presidente Naldi, la finestrella ha un valore affettivo: "Questo luogo acquistò dignità quando ero presidente del Quartiere San Vitale, – ricorda – quando la sistemammo, rendendola quello che è oggi, un luogo del cuore e anch il simbolo di quella Bologna dei canali, unico affaccio su una realtà oggi seppellita e invisibile, ma ricca di una storia che vogliamo far conoscere a sempre più persone".

Marco Piazza, consigliere comunale di Articolo 1, ha compiuto ieri un sopralluogo in via Piella. "Si è trattato veramente di un gesto di sfregio verso uno dei luoghi più suggestivi e simbolo del fascino e della storia della nostra città – testimonia Piazza –. Fa effetto l’assenza del battente, un vandalismo davvero immotivato, però fa bene vedere che l’afflusso dei bolognesi e dei turisti non si sia minimamente fermato, in attesa di ripristinare la finestrella".

Nicoletta Tempera