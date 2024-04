Bilancio in dissesto. Un aiuto dalla Regione alle casse comunali

Nell’ora più buia per le casse comunali di San Pietro in Casale, che hanno un disavanzo di bilancio di 3,6 milioni, arriva l’aiuto della Regione, come ufficializzato dall’ente di via Aldo Moro nei giorni scorsi. Sono tre i Comuni in Emilia-Romagna che accedono al fondo di 350.000 euro stanziato dalla Regione per sostenere le amministrazioni comunali in situazione di difficoltà per la tenuta dei Bilanci. Si tratta di San Pietro, San Leo (Rimini), Ferriere (Piacenza). Questo il dato che è emerso nel corso della commissione Bilancio durante la quale la giunta regionale ha fatto il punto sull’attuazione della legge regionale approvata nel 2023 per aiutare i Comuni con i conti in difficoltà.

La legge regionale prevede che, insieme ai contributi regionali, i Comuni debbano sottoscrivere un accordo con la Regione con precisi impegni e interventi per rimettere sotto controllo i conti e rientrare del dissesto finanziario. San Pietro avrà 200mila euro, 100 nel 2024 e 100 nel 2025. L’amministrazione comunale, interpellata, non ha voluto commentare la notizia. Quel che è certo è che la situazione finanziaria sta gravando fortemente sul piccolo comune della Bassa che ha già avviato un piano di riequilibrio finanziario che si spalmerà nei prossimi dieci anni, con un’inevitabile taglio a quei servizi che vengono classificato come non essenziali. Situazione finanziaria che verrà ereditata da chi vincerà le amministrative di giugno, nelle quali il sindaco Claudio Pezzoli non è in corsa.

