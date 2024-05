Festa doppia Progresso e Corticella esultano

BOLOGNA

Corticella nella storia. Grazie al successo contro il Prato, il team di Alessandro Miramari ha centrato il secondo approdo consecutivo ai playoff di serie D. Rispetto all’ultima stagione, dove i biancazzurri erano addirittura riusciti ad aggiudicarseli dopo aver espugnato i terreni di gioco di Pistoiese e Carpi, capitan Menarini e compagni sono riusciti a compiere un ulteriore plus chiudendo la stagione regolare al terzo posto alle spalle, solamente, delle corazzate Carpi e Ravenna.

Grazie al successo di ieri, il Corticella ha scavalcato in classifica il Lentigione e avrà così la possibilità di disputare la semifinale playoff contro la Victor San Marino tra le mura amiche e con due risultati: si giocherà domenica al ‘Biavati’ e, in caso di parità dopo i supplementari, i biancazzurri si qualificherebbero direttamente alla finalissima (dove affronterebbero la vincente di Ravenna-Lentigione) grazie al miglior piazzamento in classifica. Ma, in attesa degli spareggi veri è propri, è giusto celebrare una squadra che, in queste ultime due stagioni, ha scritto la storia del calcio bolognese.

E ciò grazie ad una grande società, a dei bravi calciatori e, soprattutto, alla bravura di un tecnico che ha dimostrato ancora una volta di valere una chiamata tra i professionisti. Ma tornando al match contro il Prato che ha chiuso la regular season, al 22’ il Corticella si porta in vantaggio con Farinelli che, dopo aver scambiato con Cavacchioli, insacca in semi-rovesciata. Sei minuti più tardi è lo stesso Cavacchioli, con una conclusione da fuori, a fissare il punteggio sul definitivo 2-0.

n. b.