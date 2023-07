Spaccio in Bolognina, il questore Fusiello: “Cantine e scantinati utilizzati come covi”

Bolohna, 11 luglio 2023 – “Ci sono delle misure cautelari richieste dalla Squadra mobile per alcune decine di soggetti dediti allo spaccio in Bolognina pendenti all’ufficio Gip”. Misure richieste da mesi, che qualora venissero concesse “alleggerirebbero sicuramente la situazione in Bolognina”.

I controlli degli agenti di polizia a Bologna (foto Schicchi)

Lo ha spiegato il questore Isabella Fusiello, che sta concentrando forze e attenzione in questa zona della città, con controlli (in divisa e in borghese) quotidiani. Tesi anche a scoprire i “covi” dello spaccio.

“Ci siamo accorti - spiega - che alcune cantine sono utilizzate da spacciatori e clienti per i loro affari. Qualora non se ne individuino i proprietari, chiederemo alla Procura di porle sotto sequestro perché corpi di reato”.