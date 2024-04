Taxi, verso nuovi turni: "Più auto alla sera e anche nei weekend. Novità sul Marconi"

Bologna, 27 aprile 2024 – Il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) all’accordo tra il Comune e le principali associazioni di categoria dei tassisti è in arrivo. Il sindaco Matteo Lepore ha annunciato, in una diretta Instagram, che c’è l’ok da parte dell’Autorità all’emissione delle 72 nuove licenze così come concordato con Unica, Cna, Ascom e Confartigianato, ma in realtà l’iter è ancora in corso perché sono state chieste integrazioni. Il via libera, comunque, è atteso a breve. A quel punto "faremo il bando per le licenze", conferma Lepore. Che, via social, promette: "Bologna avrà più taxi. Stiamo cambiando i turni, si sta realizzando una app per monitorare il numero dei taxi. C’è bisogno di più taxi a Bologna, soprattutto nel fine settimana e la sera", spiega il sindaco, che annuncia novità anche per i collegamenti con l’aeroporto Marconi, in vista dell’estate.

L’assessora Valentina Orioli spiega che il piano inviato all’Art prevede non solo le 72 licenze, ma appunto "una riorganizzazione dei turni, aumentando la presenza dei taxi la sera e nel weekend". Un rimodulazione dovuta anche alla trasformazione della città. "Prima Bologna era solo la città della Fiera, oggi ha avuto un grande incremento turistico che necessita di un potenziamento dei taxi negli orari serali e nei fine settimana. I tavoli continueranno anche per vedere come migliorare il servizio al Marconi. Il People mover ci dà una grossa mano, ma dovremo potenziare l’offerta di trasporto", insiste l’assessora.

Una richiesta, quella di aumentare i taxi nel nostro scalo – a fronte delle continue file – arrivata anche nei giorni scorsi dall’ad del Marconi, Nazareno Ventola: "Se ci fosse un incremento delle licenze e un aumento dei servizi di collegamento con la città attraverso i taxi, per noi sarebbero solo benvenuti. Perché noi le vediamo le code, soprattutto in alcuni orari. Le persone aspettano tanto. Se si può fare qualcosa saremmo contenti". In attesa di capire con precisione i prossimi sviluppi, restano diversi nodi sul tavolo. Uno dei questi, dice Mirko Bergonzoni (segretario regionale di Uiltrasporti), è quello legato alle mancate licenze ad hoc per il trasporto dei disabili. "Le nuove licenze permettono, ovviamente, anche di attrezzare l’auto per questi utenti, ma gli sconti previsti non bastano a incentivare gli autisti", lamenta Bergonzoni. Non solo. Per Uiltrasporti "la rimodulazione dei turni la facciamo da 30 anni a seconda dei cambiamenti della città. Non importava legarla all’iter su licenze e tariffe. Tutto questo piano mi pare una gran operazione di marketing. Quando arriverà il parere dell’Art vedremo il da farsi. Non escludiamo ricorsi...".

Nel mirino le 72 licenze: "Siamo sicuri che siano il numero giusto? Non mi risulta che sia stata istituita una commissione di monitoraggio". Resta il fatto che nell’ultima Commissione mobilità del 18 aprile sono emerse – anche tra le associazioni firmatarie – diverse tensioni, con alcune questioni rimaste in sospeso, in primis la tariffa per l’emissione di nuove licenze.

Riccardo Carboni, di Cotabo, la principale cooperativa di taxi, ricorda l’impegno degli autisti: "Siamo sempre pronti a trovare delle soluzioni, anche sulla rimodulazione dei turni. Sul Marconi, quando arrivano certi voli di notte, ci siamo solo noi. E magari la viabilità in tangenziale è ferma. Da soli non possiamo fare miracoli".