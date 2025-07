Tper, ok a bilancio e nuovo Cda. Conferma Gualtieri, entra Bosso. E l’utile sfiora i dieci milioni

Tper, l’assemblea dei soci dell’azienda della mobilità urbana di Bologna e Ferrara, approvando bilancio e nuovo Cda ha confermato Giuseppina Gualtieri come presidente e amministratore delegato per il prossimo triennio. Il nuovo consiglio d’amministrazione resterà in carica fino al 2027 e include anche Alessandro Albano (confermato) e tre nuovi consiglieri: Chiara Bertelli, Massimo Bosso e Mirko Tutino.

L’assemblea ha anche approvato il bilancio 2024 che registra un utile di 9,7 milioni, che sarà destinato per 4,7 milioni a riserva legale e per 5 milioni alla distribuzione di dividendi ai soci. I ricavi operativi sono cresciuti a 245,7 milioni di euro, trainati dalle attività di mobilità integrata e dai ristori Covid incassati nel 2024. L’Ebitda ha raggiunto 38,6 milioni (+16%), nonostante l’aumento dei costi operativi di 12,4 milioni, principalmente dovuto ai maggiori costi del personale (+8,8 milioni) "riconducibili all’effetto del rinnovo del contratto nazionale, aumento del numero medio di risorse umane impiegate e riconoscimento di premialità al personale".

La società ha investito 76 milioni nel 2024 nell’ambito del piano investimenti 2024-2030 da oltre 430 milioni per la decarbonizzazione delle flotte e l’efficientamento energetico. Gli investimenti sono stati finanziati con fondi pubblici e autofinanziamento, inclusa l’emissione di un bond da 100 milioni quotato alla Borsa di Dublino, "in continuità con il precedente prestito obbligazionario". Tper impiega stabilmente 2.406 persone, il 98% con contratto a tempo indeterminato, e ha registrato una riduzione dell’8,7% delle emissioni di CO2 per euro di fatturato.

"I risultati sono il frutto di un lavoro di squadra nell’azienda, a tutti i livelli e non solo di management – commenta Gualtieri –, e di una valorizzazione delle competenze che è sempre più importante per un settore in forte cambiamento. I risultati raggiunti sono fondamentali per gli impegni futuri e rappresentano la base necessaria per continuare ad affrontare le sfide che si prospettano nel futuro. Il nuovo Consiglio d’amministrazione, designato oggi (ieri), inizierà subito il lavoro".