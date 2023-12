Trova i ladri in casa e li caccia dalla finestra

Corpo a corpo coi ladri e furto (quasi) sventato l’altro pomeriggio a Ceretolo di Casalecchio dove due donne, mamma e figlia, al rientro in casa dopo una breve commissione, hanno sorpreso una banda di ladri che avevano già messo sottosopra il loro appartamento al terzo piano di un grande condominio proprio mentre con un attrezzo da taglio aveva quasi concluso lo scasso della cassaforte murata nella parete.

Siamo in una zona centrale del popolare quartiere di Casalecchio con il palazzo ricoperto dai ponteggi del cantiere di esecuzione dei lavori finanziati dal superbonus del 110%. Gli operai avevano appena finito di lavorare, poco dopo le 17,15, quando sui ponteggi sono saliti i due o tre componenti della banda che ha comodamente raggiunto il terzo piano e da lì, contando sull’assenza delle donne appena uscite di casa, dopo avere rotto il vetro di una finestra sono penetrati nell’appartamento. Poco dopo però mamma e figlia sono rientrate, e dopo avere aperto la porta dal rumore e dall’odore tipico della lavorazione del metallo si sono accorte che non erano sole in casa.

"Era buio, le luci non si accendevano ed abbiamo sentito subito una voce maschile che ha detto: ‘Dobbiamo scappare! Sono arrivate’. Ed eravamo noi.." raconta Camilla Trantini, 33 anni, rietrata a Casalecchio perchè lo stesso giorno era morto il nonno. Una giornata nera per la famiglia, e per la mamma, 63 anni, terrorizzata e capace solo di urlare: "Ci sono i ladri, c’è qualcuno dentro casa".

Una vicina è uscita sul pianerottolo ed ha chiamato subito il 112, mentre la figlia Camilla si è scagliata su uno dei malviventi: "Non ho avuto paura, quei vigliacchi erano in casa nostra. Avevano uno smeriglio, avevano collegato una prolunga e stavano tagliando lo sportello della cassaforte. Ma non erano ancora riusciti ad aprirla. Fra l’altro dentro non c’era proprio niente. Quello che ho spinto da dietro era magro, alto 1,70, con una cuffia ed un giubbotto nero. L’altro era già uscito dalla finestra e lui lo ha seguito. L’avrei menato, ma mi è sfuggito. Fra l’altro mi hanno rubato un paio di occhiali Ray Ban ed un accessorio Apple, valore 250 euro", racconta con l’amarezza accresciuta dal fatto che nonostante la chiamata in tempo reale al 112 la pattuglia dei carabineri è arrivata sul posto dopo più di mezz’ora. "I vicini hanno sentito rumori ma non si sono insospettiti e il ponteggio non si capisce perchè nonostante gli operai fossero già andati via venga allarmato solo dalle 19" aggiunge furiosa.