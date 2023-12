Nella notte scassina 30 auto in sosta: preso ladro 19enne

Bologna, 15 dicembre 2023 - Spaccava i finestrini delle auto in sosta e rovistava all'interno, cercando di arraffare qualcosa approfittando dell'ora tarda - era passata mezzanotte - e del buio. Ma dopo la segnalazione di alcuni cittadini è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che hanno arrestato un 19enne di origine pakistana, residente in provincia, celibe, disoccupato, pregiudicato, accusato del reato di furto aggravato continuato. Avrebbe scassinato qualcosa come 30 auto. E' successo nella notte del 13 dicembre in via del Lavoro (quartiere San Donato-San Vitale). I militari del Nucleo Radiomobile hanno prontamente raggiunto la zona segnalata e, all’incrocio con via Sebastiano Serlio, hanno visto lampeggiare le frecce di emergenza di un’autovettura in sosta e, contestualmente, hanno udito l’allarme sonoro di un antifurto provenire da un’auto parcheggiata sugli stalli del vicino supermercato. Alla vista delle autoradio il giovane ladro si è dato frettolosamente alla fuga, correndo dapprima lungo il piazzale del parcheggio per poi provare a nascondersi dietro ad alcuni bidoni.

Il bottino del ladro 19enne

Ma i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo, a immobilizzarlo e a perquisirlo: addosso al 19enne è stato trovato un grande quantitativo di materiale, occultato nelle tasche nel giubbino. Infine, l’uomo è stato trovato in possesso anche di un arnese rompivetro, una pinza in metallo, due torce, 3 telecomandi presumibilmente utilizzati per l’apertura di cancelli automatici, una chiave di automobile, una carta di circolazione, un tagliando per invalidi, 7 telepass, 8 paia di occhiali con le relative custodie, carte magnetiche, 1 iPod marca Apple, 1 Dash Cam e una pochette da donna contenente orecchini e anelli. Complessivamente, all’esito di più approfonditi accertamenti condotti anche con la collaborazione del personale della polizia, i militari hanno rilevato il danneggiamento e furto di circa 30 autovetture.

Arresto convalidato

La refurtiva è stata recuperata e attualmente è custodita presso gli uffici del Nucleo Radiomobile di Bologna (caserma L.Varanini – via Agucchi 118), in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari. Il 19enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e tradotto in camera di sicurezza. L’arresto è stato convalidato nel corso del processo con rito per direttissima ed il giovane, rimesso in libertà, è stato gravato dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.