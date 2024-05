Tumori, a Bologna nuova Pet: servirà per scovare anche le più piccole cellule malate All’ospedale Sant’Orsola l’avanzatissima strumentazione da 21 milioni, unica in Europa: oltre ad abbattere la durata degli esami (da 12 minuti a meno di uno), offre opportunità uniche per la ricerca e lo sviluppo in oncologia, in particolare nel campo dei radiofarmaci