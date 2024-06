Università di Bologna terza nella classifica delle migliori d’Italia: graduatoria e facoltà

Bologna, 3 giugno 2024 – L’Università di Bologna si conferma ancora una volta tra le migliori d’Italia. Stando a un’analisi delle più autorevoli classifiche universitarie i cui risultati sono stati pubblicati dalla piattaforma di apprendimento Preply, la quale ha esaminato le classifiche accademiche di U.S. News in collaborazione con l'istituto di analisi Clarivate, sono stati analizzati i dieci corsi di laurea più popolari nelle principali città universitarie italiane. Tra le migliori città universitarie per i corsi di laurea più popolari l’ateneo felsineo si piazza al secondo posto per la facoltà di Medicina, con un punteggio di 9.7 su 10, preceduta solo dall’Università di Milano. Secondo posto sul podio anche per le Scienze Sociali, dove Bologna si colloca sempre al secondo posto, preceduta dalla Sapienza a Roma e per la facoltà di Informatica, dove Bologna è seconda solo a Trento. Terzo posto per il corso di Ingegneria elettrotecnica, il cui primo e secondo posto sono stati raggiunti rispettivamente dall’Università di Padova e da quella di Trento.

Bologna conquista il terzo posto anche nella classifica delle valutazioni delle dieci aree disciplinari più popolari.

Città universitaria: ecco la graduatoria (punteggio da 1 a 10)

Roma 9.5; Padova 8.5; Bologna 7.9; Milano 7.6; Napoli 7.5; Pisa 6.6; Firenze 5.9; Torino 5.8; Trento 5.5; Pavia 4.4.

Università, come è stata condotta l’analisi

Al fine di determinare quali siano le migliori città universitarie dove frequentare i diversi corsi di laurea sono state selezionate le dieci città universitarie più grandi e le dieci facoltà più popolari in Italia. I dati utilizzati per l'analisi, comprese le valutazioni e le recensioni dei corsi di laurea, sono stati presi dalla classifica delle migliori università pubblicata dalla U.S. News in collaborazione con l'istituto di analisi Clarivate.

Le valutazioni degli esperti sono state poi convertite in un sistema di punteggi e i dipartimenti delle diverse città sono stati confrontati e classificati in base ai punteggi ottenuti. La città che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto è stata dichiarata la città più indicata in cui studiare e le sono stati assegnati 10 punti mentre tutte le altre città sono state classificate in base al loro punteggio.

L’analisi è stata condotta nel gennaio 2024. Preply è un marketplace online per l'apprendimento delle lingue che mette in contatto i tutor con centinaia di migliaia di studenti in 180 Paesi del mondo. Più di 40.000 tutor insegnano oltre 50 lingue, grazie ad un algoritmo di apprendimento automatico che consiglia i migliori tutor per ogni studente. Fondata negli Stati Uniti nel 2012 Preply è cresciuta nel tempo, contando uffici a Barcellona, New York e Kiev.