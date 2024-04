Università di Bologna nella top 50 mondiale per sei discipline: ecco quali

Bologna, 10 aprile 2024 - Grandi risultati da registrare per l'Università di Bologna, in base alle graduatorie stilate dal 'Qs World University Ranking by Subjects 2024'. Le varie classifiche, che valutano gli atenei in base alle singole discipline, posizionano UniBo come prima in Italia per ben 18 corsi di laurea diversi, dalla chimica alla giurisprudenza. Molari: "Frutto del lavoro della nostra comunità, sia per la formazione che per la ricerca".

Chi ha stilato la classifica?

Il 'Qs World University Ranking by Subjects 2024' classifica gli atenei attraverso i dati raccolti per il Qs ranking, pubblicato a giugno 2023. In questa circostanza l'obiettivo è stato quello di ordinare le università sulla base delle singole discipline, attraverso punteggi assegnati rispettando cinque indicatori: Reputazione accademica, basata sull'opinione dei membri del corpo docente universitario, Reputazione tra i datori di lavoro, basata sull'opinioni di responsabili dell'assunzione, Hr e talent manager, Citazioni per paper, H-Index, il numero di pubblicazioni, e la rete di ricerca internazionale, ovvero le collaborazioni con co-autori di altri paesi.

L'entrata di via Zamboni 33

L'Unibo nelle classifiche

Secondo il ranking, UniBo è l'ateneo con il maggior numero di primati tra quelli italiani. In base ai punteggi assegnati, l'Alma Mater è prima in Italia per le seguenti discipline: agricoltura e silvicoltura, anatomia e fisiologia, antropologia, chimica, comunicazione e media studies, educazione, geografia, geologia, geofisica, giurisprudenza, linguistica, lingue moderne, materie relative allo sport, odontoiatria, scienze della terra e marine, statistica e ricerca operativa e teologia.

L'università di Bologna è anche nella top 50 mondiale in ben sei discipline: al 19esimo posto nella classifica relativa alla storia classica e antica, al 28esimo posto per l'archeologia, al 41esimo posto per la giurisprudenza, al 47esimo per le scienze veterinarie e la storia. Figura, invece, tra il 51esimo e il 100esimo posto in 22 discipline e tra il 101esimo e il 200esimo in altre 18.

Altro numero da sottolineare è quello relativo alle diverse discipline con cui UniBo si presenta nella classifica. Si parla di ben 46 insegnamenti differenti, due in più dello scorso anno (lingua e letteratura inglese e arte e design), dei quali 14 hanno migliorato il loro piazzamento rispetto all'anno precedente. A guadagnare il maggior numero di posizioni sono la psicologia, con 23 gradini più in alto rispetto al 2023, linguistica, che vanta un +11, archeologia e storia antica, entrambe con 6 posizioni in più.

Per quanto riguarda le macroaree, l'ateneo bolognese raggiunge la top 100 per le arti, al 50esimo posto, le scienze sociali, al numero 64 su 100, le scienze naturali, al 96esimo posto, e l'ingegneria, al 100esimo.

"Classifica a conferma di un’alta qualità"

Il rettore Giovanni Molari si conferma particolarmente soddisfatto per questi grandi risultati ottenuti dall'ateneo. "È motivo di soddisfazione vedere assegnati all'Alma Mater risultati così rilevanti, pur nella consapevolezza che ogni ranking coglie solo alcuni aspetti di un sistema universitario complesso e di un mega-Ateneo pubblico come il nostro - commenta il Rettore -. Questa classifica conferma ancora una volta l'alta qualità diffusa in tutti i campi del sapere che caratterizza il nostro Ateneo e che nasce dall'intenso lavoro portato di tutto la nostra comunità, sul fronte della formazione come su quello della ricerca".