L’asticella si alza ancora: "In arrivo nuove sorprese"

"Avevamo promesso qualche altra sorpresa in questo cammino. E la prima non poteva che essere lo stadio Dall’Ara: la Casa del Bologna". Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom, l’ha detto fin da quando l’associazione ha lanciato l’iniziativa delle vetrine rossoblù: l’obiettivo è quello di sostenere il più possibile la squadra e il sogno Champions, fino alla fine. Oggi lo ripete con ancora più forza, passione, certezze: il Bologna è aritmeticamente qualificato, resta solo da vedere se sarà Conference, Europa o Champions League. E così il sostegno si rafforza ancora di più, l’impegno si fa sempre più concreto, l’azione sempre più in prima linea, fino ad arrivare direttamente tra gli spalti, a pochi metri dall’erba. La torre resterà illuminata di rossoblù anche all’ultima giornata di campionato. Fino alla fine, appunto.

"La Maratona, nella parte rivolta verso piazza della Pace, è la prima immagine che si incontra sia entrando e uscendo dallo stadio, ma anche semplicemente passando lì davanti – puntualizza il direttore di Ascom –. Abbiamo pensato fosse bello dare un altro segnale di gratitudine e affetto nei confronti della squadra e della società, avvicinandoci al cuore del Bologna".

La soddisfazione, ovviamente, è tanta. Non solo per l’incredibile cammino degli undici di Thiago Motta, ma anche e soprattutto per la risposta di una città intera all’appello. "Siamo molto contenti di quello che sta capitando – prosegue Tonelli –. Un primo risultato è stata archiviato, ora c’è solo da capire che tipo di competizione la squadra affronterà e questo non può che darci soddisfazione, perché l’iniziativa di illuminare la città è sempre passata proprio attraverso questo. Cioè il fatto di volere, da un lato, dare sostegno al lavoro della società sportiva e, dall’altro, anche una sottolineatura verso Saputo, Fenucci e tutti i collaboratori per quello che hanno fatto e per gli investimenti messi in campo in questi 10 anni".

"La nostra città torna nel panorama europeo dello sport più seguito al mondo – conclude Tonelli –: anche dal punto di vista turistico e dell’indotto economico, è un risultato molto importante. Avevamo detto che avremmo continuato a sostenere il Bologna fino alla fine e ci siamo". Non solo, però: "Ah, ovviamente le sorprese non sono ancora finite...".

Francesco Moroni