L’idea di Mingardi e alcuni tifosi:: "Una piazzetta per la mortadella"

"Un’unione di sapori e tradizioni, un amore unico". Andrea Mingardi sigilla un matrimonio fuori dal comune: goliardico e divertente, che lega la città e la fede per il Bologna fc alle nostre prelibatezze culinarie. Con questo spirito Edoardo Corvinelli sposa la mortadella, con tanto di marcia nuziale, testimoni e celebranti. Ma questo è solo il pretesto per presentare un progetto più ampio, ideato con Lele Terzi, commerciante della zona: una raccolta firme per trasformare lo spazio tra vicolo Ranocchi e via degli Orefici nella ’piazzetta della Mortadella’.