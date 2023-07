Violenza sessuale in un centro estetico a Bologna: cliente si spoglia e molesta una dipendente

Bologna, 18 luglio 2023 - Violenza sessuale in un centro estetico. Cliente si denuda e cerca di allungare le mani sulla massaggiatrice durante un trattamento. E’ successo ieri intorno alle 19 in un centro estetico di via Bentini a Bologna.

La titolare dell’attività ha chiamato la polizia dopo aver saputo quanto era avvenuto all’interno di un box. Una sua dipendente era appena stata molestata da un cliente, che durante un massaggio si era spogliato e aveva tentato di palpeggiarla.

Quando gli agenti sono arrivati, hanno scoperto anche che l’uomo non aveva neppure i soldi per pagare il massaggio, così questi, un italiano di origine straniera di 28 anni, con precedenti, è stato denunciato per violenza sessuale e insolvenza fraudolenta.