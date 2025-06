Viva la Filuzzi, un ballo immortale

Nella patria del rock e dei cantautori anche la Filuzzi, libera interpretazione tutta bolognese del ballo liscio, ha diritto di cittadinanza. Sono certo che anche Lucio Dalla, gran maestro di musica e poesia, sarebbe d’accordo. La Filuzzi è storia, è tradizione, emozione, contiene il Dna di un’antica cultura cittadina e contadina che andrebbero meglio valorizzate. Le radici sono lontane, il presente vive in alcune polisportive e in alcune balere che hanno sapore antico.

La Filuzzi nasce, come tutti i lisci italiani, dalla contaminazione dei nuovi balli di provenienza centro-europea come mazurka, valzer e polka con i balli tradizionali esistenti in precedenza. Lo strumento base è l’organetto che si arrotola in fantasiose curve e giravolte musicali. Ne parlano alcuni tra i pochi testi esistenti come la ‘Storia della Filuzzi bolognese dal 1903 al 1970’ curata da Roberto Artale, che a loro volta indicano il 1903 come anno di nascita ufficiale della Filuzzi. La data è controversa perchè altri cultori del genere segnalano che già nel 1900 erano attive almeno due società di ballo, Aida e Aquila, a Bologna, in via del Pratello. Questo aspetto a testimonianza del fatto che la contaminazione con polke, mazurke e acrobatici valzer era iniziata già alla fine del 1800. Comunque vada, viva la Filuzzi che vive e lotta insieme a noi.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it