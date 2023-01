Art City Bologna 2023: la mappa degli eventi da non perdere

Arti city 2023: gli eventi da non perdere

Bologna, 28 gennaio 2023 – La festa dell’arte è iniziata. E ora non resta che munirsi di una mappa – nel vero senso della parola – per orientarsi in questo mare di mostre, performance e installazioni che fino al 5 febbraio invaderanno Bologna, portando i visitatori in luoghi iconici, ma offrendo anche squarci su angoli insoliti, anche in provincia, aprendo le porte dei palazzi, sconfindando nei teatri, accendendo gallerie. L’occasione è Art City, la manifestazione – quest’anno con numeri record (circa 150 proposte, con clou nella notte bianca di sabato 4 febbraio –, che accompagna sotto le Torri la storica Arte Fiera, tornata alle tradizionali date invernali (3-5 febbraio) dopo le intermittenze della pandemia. E davvero la navigazione è la metafora giusta, come suggerisce l’immagine-simbolo della kermesse promossa da Comune e BologaFiere, con creature fantastiche che nella cartografia medievale rappresentavano l’ignoto. Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 gennaio 2023 Gli eventi da non perdere Dunque, serve una bussola in giro per la città, da ieri un vero museo diffuso in cui andare a caccia dei progetti principali e di ‘chicche’ che si stanno svelando in questi giorni. E naufragar è davvero "dolce"...