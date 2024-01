Bianca Bagnarelli, dall’Accademia al ‘New Yorker’: illustratrice da copertina

Bologna, 9 gennaio 2024 – Bianca Bagnarelli è arrivata a Bologna da Milano, per studiare all’Accademia di Belle Arti al corso di fumetto celebre in tutta Italia. Ma poi ha trovato una sua strada indipendente, di produzioni, relazioni, creatività, scambi, che l’ha portata a partecipare anche all’estero a vari festival e manifestazioni, dove ha conosciuto persone affini a lei che l’hanno portata un po’ più in là, ancora, nel suo cammino verso l’America. Nel 2013 la prima collaborazione col New Yorker e alla fine del 2023 la prima copertina per il mitico settimanale e la prima dell’anno, con l’illustrazione ‘The Deadline’ ovvero ‘La scadenza’, un’immagine che fa molto riflettere e che online e offline ha acceso un interessante dibattito sul mondo del lavoro, perché l’immagine mostra un donna al computer nell’ultimo giorno dell’anno, mentre lavora e guarda i fuochi d’artificio fuori dalla finestra. Un’illustrazione che lancia una narrazione importante. "Mi ha scritto l’Art Editor Françoise Mouly per chiedermi se volevo fare una cover - racconta la fumettista e illustratrice oggi nel nostro podcast Il Resto di Bologna - ho mandato diversi schizzi relativi anche ad altri temi ed è stato scelto questo, il che mi fa particolarmente piacere visto che è legato al capodanno, alla fine e all’inizio, quindi per la prima copertina dell’anno, il che è anche un po’ simbolico". E racconta anche il segno forte del suo lavoro: "Vengo dal mondo dei fumetti, nelle mie illustrazioni si sente molto, credo, l’ispirazione del fumetto come medium, la tensione sempre a creare delle immagini narrative che abbiano dentro delle storie, l’elemento umano. Spero si intuisca che c’è altro oltre l’immagine che stiamo guardando".