Cccp in concerto in piazza Maggiore a Bologna: la contestazione non riesce e rimane solo festa e grande musica

Bologna, 21 maggio 2024 - “Se l'obbedienza è dignità, fortezza / La libertà una forma di disciplina / Assomiglia all'ingenuità la saggezza /Ma non ora, non qui, no, non ora, non qui”. Come con i Clash, come con Francesco Guccini, come per quella grande occasione mancata dei Radiohead, poi spostati al Parco Nord, e per gli altri eventi finiti negli annali.

Cccp in concerto in piazza Maggiore a Bologna: la grande festa della musica

La grande musica torna a prendersi il cuore della città, piazza Maggiore, per l’attesissimo concerto dei Cccp - Fedeli alla linea. Lo show è iniziato poco prima delle 21.30 sulle note di ‘Depressione Caspica’. Nessuna contestazione, però, da parte di chi si era opposto all’ingresso a pagamento e a un prezzo del biglietto considerato troppo “salato”: antagonisti e membri del Cua non si sono presentati a inizio spettacolo ma qualcuno verso le 22 ha provato a sfondare la recinzione in via delle Pescherie Vecchie, dove una dozzina di uomini della security e agenti di polizia e carabinieri ha continuato a presidiare l’accesso sbarrato.

C’è chi, nel marasma, grazie a un bastone del selfie o al proprio smartphone, prova a riprendere il concerto per tutto il tempo. I facinorosi senza biglietto, però, sono stati sedati immediatamente e non sono riusciti, almeno fino a quell’ora, a varcare l’area di piazza Maggiore grazie alle forze dell’ordine presenti.

Cccp in concerto in piazza Maggiore: alcuni attivisti cercano di entrare gratis da Pescherie Vecchie ma vengono fermati dalla security

D’altra parte c’è chi da tempo aveva promesso che sarebbe “entrato gratis”. Ma merito anche dei controlli serrati ai varchi di piazza Re Enzo e piazza del Nettuno, con transenne a recintare il perimetro dell’area e con la sicurezza intenta a scandagliare zaini, tasche, sacche e sacchetti, almeno a inizio concerto, a nessuno è riuscita l’impresa.

Grazie anche al cordone di forze dell’ordine che ha monitorato la zona per tutta la durata dell’evento, tra polizia, Digos, carabinieri, Finanza, Esercito e Locale. Addirittura 8700 i biglietti venduti, polverizzati in poche ore dopo la messa in vendita, e 300 accrediti per gli addetti ai lavori e non: novemila persone radunate sul Crescentone per lo show iconico della band emiliana, dopo le tre tappe in Germania degli ultimi mesi.

Un pubblico di tutte le età e di tutte le generazioni, ma soprattutto di over 40, e di diverse scuole politiche e di pensiero, accorso davanti a San Petronio solo per un motivo: la musica. Maglie con il classico logo Cccp ispirato alla Fiat, felpe rosse con i colori e i rimandi all’ex Unione sovietica, borchie e calze a rete, camice a scacchi: un popolo di musicofili variegato, tra vecchie leve e nuovi adepti.

Commenti in dialetto bolognese, toscano, marchigiano, del sud e del nord. I cancelli si sono aperti alle 19 e i primi fedelissimi alla linea si sono affacciati davanti al palco, poi l’inizio dello show dopo le 21. C’è chi si è piazzato subito davanti, tra le prime file; chi si è preso il tempo per una birra o un aperitivo nello stand di Estragon e negli altri locali in Piazza, chi è arrivato più tardi appena staccato dal lavoro. C’erano soprattutto loro, i Cccp, guidati da Giovanni Lindo Ferretti, con tutta “la musica melodica Emiliano” e “il punk filo sovietico” di cui si sono sempre innalzati a profeti. Un concerto atteso sotto le Torri da oltre trent’anni, da quando nel 1990 il gruppo si sciolse per riabbracciarsi appena un anno fa