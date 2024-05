Cccp: la piazza è ‘Fedele alla linea’. Sold out i biglietti per la band

Bologna, 19 maggio 2024 – Nemmeno settandadue ore all’arrivo dei Cccp in piazza Maggiore e la fedeltà alla linea avanza. Martedì alle 21 la band di Reggio Emilia, che iniziò la sua storia discografica nella nostra città, grazie al primo disco Ortodossia pubblicato dalla Attack Punk di Jumpy Velena (oggi Helena Velena) nel 1984, salirà sul palco più ambito all’ombra delle Due Torri, per ’In Fedeltà la Linea c’è’, concerto che durerà due ore e mezza (senza gruppo spalla) e per il quale i biglietti sono andati esauriti in poche ore lo scorso marzo, fatti fuori da 8.500 fan che arriveranno numerosi anche dalla regione e dal resto d’Italia.

Lo zoccolo duro è comunque bolognese, anche se già molti felsinei avevano affrontato la trasferta berlinese all’Astra Kulturhaus lo scorso febbraio, pensando che sarebbe stata l’unica occasione per riascoltare e rivedere i propri idoli dopo anni di assenza sotto questo primordiale nome. E invece proprio da Bologna, teatro di mitici concerti – uno su tutti quello dei Clash del 1980- partirà il tour italiano del gruppo. Sarà un live fedele alla linea, questo è certo, ma "lontano da un’operazione nostalgica", afferma la band composta da Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur, un esibizione "per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan ‘Produci, consuma, crepa’ risuona attuale come non mai".

Il palco della band sarà posizionato con le spalle a Palazzo d’Accursio e la zona live comprenderà nel transennamento Palazzo Re Enzo, l’Archiginnasio e via de’ Pignattari.

Gli accessi (aperti già dalle 19) saranno due, per permettere un afflusso snello,da piazza del Nettuno e da piazza Re Enzo, ma poi il settore per il pubblico sarà uno solo.

La piazza sarà transennata da Palazzo Re Enzo, da piazza del Nettuno, dall’Archiginnasio e da piazza IV Novembre e all’interno della ’cittadella Cccp’ saranno in funzione i tre bar esistenti e inglobati nella cornice e anche una piccola osteria-bar in via de’ Pignattari: quindi ci sarà la possibilità di bere e mangiare dignitosamente e sarà vietato entrare con bottiglie d’acqua.

Si aggiunge il punto-bar dell’Estragon con una sorpresa dedicata: l’organizzazione ha pensato di realizzare un bicchiere in poliuretano riutilizzabile in limited edition con la scritta Cccp-Fedeli alla Linea, la data e il luogo del concerto, che si potrà avere con la bevanda acquistata. Cccp del ’buon ricordo’, insomma, idea che di certo farà la gioia dei fan.

L’organizzazione consiglia di arrivare per tempo, proprio per poter vedere il concerto che avrà il calcio d’inizio tassativamente alle 21 e durerà fino alle 23,30.