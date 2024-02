Kanye West oggi a Bologna: lo show è qui in stile playback

Bologna, 24 febbraio 2024 – “Go, go, go, go" hanno intonato per quasi due ore i fan di Kanye West al concerto milanese del rapper, giovedì. Una scena che chiunque assisterà allo show all’Unipol Arena di questa sera (ore 21) avrà visto e rivisto in attesa di poter partecipare in prima persona. È tutto pronto per il ‘listening party’ di Vultures 1 , evento in pieno stile Ye, in cui con ogni probabilità – replicando la data milanese – il musicista si presenterà a volto coperto, con lo stesso passamontagna con cui si è mostrato a San Siro durante la partita dell’Inter e al Super Bowl. E non canterà.

L’evento a Milano di Kanye West ha regalato ospiti a sorpresa: stasera si vedrà

Un listening party, appunto: un’esperienza in cui gli appassionati potranno gustare l’ultimo disco firmato con Ty Dolla $ign grazie a "un’esperienza di alta fedeltà musicale" e al massimo della tecnologia e dell’ingegneria acustica, ma senza l’ombra di un microfono. Una sorta di celebrazione del playback. Poco importa ai rap-fanatici, però, che già a Milano hanno dimostrato di essere accorsi anche solo per vedere a pochi metri uno dei propri idoli e fare selfie.

A Milano Kanye West ha messo in piedi un palco senza palco, con un grande tubo luminoso sceso dal soffitto su cui sono state proiettate immagini e luci. Un concerto che ha regalato però parecchi ospiti a sorpresa: Playboi Carti, Rich the Kid, Freddie Gibbs e Quavo : nomi da sold out durante un qualsiasi evento negli Stati Uniti. A Bologna la loro presenza non è stata confermata, ma è molto probabile che continuino a seguire Ye. Nessuna scaletta prestabilita: gli spettatori potranno ascoltare sicuramente i successi dell’ultimo disco come Carnival – con la presenza di decine di ultras al listening party – e Fuk Sumn , ma anche Everybody : ‘pezzo’ mai rilasciato ufficialmente, in cui Kanye West reinterpretà i Backstreet Boys .

Per quanto riguarda la parte logistica, per il concerto è stata attivata la linea speciale Tper 975: un servizio di collegamento senza fermate intermedie tra la Stazione di Bologna e l’Unipol Arena.

I bus 975 partiranno in prossimità della stazione, dalla fermata I su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti attive dalle 17 alle 20. Restano poi le linee autobus extraurbane numero 83, 94, 671 e 686 da Bologna, con la fermata ‘Ceretolo Vivaldi’ a 50 metri dall’arena, e la linea 85 per chi arriva da Casalecchio. In autostrada, il palasport è raggiungibile percorrendo l’A1, l’A13 e l’A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno e imboccando l’uscita 1 Bis e il relativo asse attrezzato (l’uscita è la 7bis).

All’esterno dell’Arena è presente un parcheggio con 5000 posti auto al costo di 10 euro. In treno il collegamento è con la stazione di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana Bologna – Vignola, con fermata ‘Casalecchio Palasport’.