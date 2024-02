Kanye West a Bologna: cosa sappiamo sullo show da record

Bologna, 22 febbraio 2024 – Manca ormai pochissimo all’atteso concerto di Kanye West a Bologna, in programma sabato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (alle 21), e continua la corsa dei fan per accaparrarsi gli ultimi biglietti rimasti.

Il rapper americano Kanye West, sabato 24 a Bologna

Un mega show messo in piedi appena in una settimana, con il primo roboante annuncio e il tam tam in Rete successivo, dopo che lo scorso ottobre – seguendo un copione simile – i fan erano rimasti a bocca asciutta per l’annullamento del concerto previsto alla Rcf Arena di Reggio Emilia, con tanto di polverone e polemiche annesse.

Kanye West: due tappe italiane

Stasera il rapper americano si esibirà a Milano, poi – dopo un deejay set domani del ‘collega’ Ty Dolla $ign per la Milano Fashion Week – farà tappa sotto le Due Torri per l’unica altra data italiana. E proprio a Milano sono stati annunciati da poco altri vip presenti alla serata: su tutti Playboi Carti, Quavo dei Migos e Jaden Smith (il rapper figlio di Will Smith). Non è da escludere che possano esserci sorprese anche per la tappa bolognese.

Listening party

Sarà un ‘listening party’, quindi “un’esperienza di altissima fedeltà musicale”, in cui gli spettatori avranno l’occasione di ascoltare con il massimo della tecnologia acustica l’ultimo disco ‘Vultures 1’ appena pubblicato dal superduo di rapper. Non un vero e proprio ‘live’, quindi.

Inter e super bowl

L’artista è arrivato in Italia da giorni e ha già fatto parlare di sé per la comparsata, martedì sera, alla partita di Champions League tra Inter e Atletico Madrid: vestiti scuri, guanti Nike, passamontagna a coprire interamente il volto. Un look stravagante, in linea con le stravaganze a cui la superstar ha abituato tutti, che aveva già proposto al Super Bowl.

Super Bowl, appunto. Perché quando si parla di Kanye West si parla di una celebrità a livello globale. Discusso e controverso, amato e odiato, Ye non riesce proprio a non far parlare di sé. Come quando è stato ‘pizzicato’ insieme alla moglie Bianca Censori a Venezia in atteggiamenti osceni alla luce del sole. Comportamento che gli è costato anche l’interdizione a vita dalla compagnia di barche su cui si trovava. Non solo: dalla pazza corsa alla Casa Bianca durante le elezioni presidenziali di quattro anni fa, alla rottura definitiva con il marchio di abbigliamento Adidas, che ha anche interrotto la prestigiosa collaborazione con il brand Yeezy.

L’evento

Per gli appassionati di musica hip-hop e rap, il concerto di Kanye West in Italia suona quasi come il Giorno del ringraziamento: un evento raro, rarissimo. Basti pensare che domenica l’artista si esibirà niente di meno che a Parigi.

"L’Unipol Arena si conferma la cattedrale laica della musica italiana”, aveva detto il patron Claudio Sabatini, garantendo anche di aver richiesto i migliori tecnici e le migliori competenze per l’appuntamento. Forse, davvero il posto perfetto per ospitare uno show di Kanye West, più volte auto-definitosi il ‘messia' della musica.