Kanye West all’Unipol, il patron Sabatini: “Sfida folle, ma bellissima”

Bologna, 17 febbraio 2024 – «Tutto è iniziato con una telefonata". Una manciata di minuti, il tempo di capire l’effettiva disponibilità e la fattibilità della cosa, e quello che potrebbe rivelarsi il concerto-rap dell’anno è diventato realtà. La discussa, controversa e famosissima star mondiale Kanye West sarà a Bologna sabato (ore 21), all’Unipol Arena di Casalecchio per uno show-evento che parte già in quinta. Non solo perché, da quando la notizia è circolata, ne parlano tutti, ma anche perché lo stesso rapper statunitense su Instagram ha fatto presagire che, tra effetti speciali e luci, ci sarà da divertirsi. Ne è sicuro anche Claudio Sabatini, patron del palasport, che parla di "una grande scommessa". Yeezy presenterà l’ultimo album ‘Vultures 1’ con Ty Dolla $ign in un ‘listening party’ che ha già catturato l’attenzione dei tantissimi fan, pronti ad arrivare da tutta Italia.

Sabatini, com’è nata l’idea di accogliere qui il concerto?

"È partito tutto pochi giorni fa, va detto che di solito questi eventi vengono pianificati a distanza di un anno. C’è stata una telefonata, mi hanno chiesto se eravamo disponibili, se eravamo pronti a una follia del genere. E ho detto sì".

Una settimana per pianificare un concerto del genere è sufficiente? A Reggio Emilia, dove l’artista doveva esibirsi a ottobre, non se n’era fatto più nulla, soprattutto per questioni logistiche.

"È la bellezza e la difficoltà di questo progetto. Una grande scommessa. E a me piacciono le scommesse, perché sono nel mio Dna. Una sfida quasi impossibile, che vogliamo realizzare: ci consacriamo come la cattedrale laica della musica italiana".

La macchina si è messa subito in moto, ovviamente.

"Abbiamo potuto contare su due player di riferimento come ‘D’Alessandro & Galli’ e ‘Vivo Concerti’. Hanno esperienza e capacità che permettono di realizzare questa impresa. E abbiamo chiamato subito i migliori tecnici e le migliori competenze che abbiamo a disposizione. Ci tengo a ringraziare anche le istituzioni per l’attenzione, la prefettura innanzitutto".

È la prima volta che si organizza un concerto di questo tipo con appena una settimana di tempo a disposizione?

"Assolutamente sì, le tempistiche sono del tutto singolari. È la prima volta che mettiamo in piedi uno show con pochissimi giorni di tempo, come in questo caso. Ma, grazie al lavoro di tutti, sarà un successo".

I biglietti sono già in vendita su Ticketone: la data di Casalecchio è una delle uniche due tappe in Italia, l’altra è in programma a Milano giovedì.