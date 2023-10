Kanye West, concerto annullato: ora è ufficiale

Reggio Emilia, 23 ottobre 2023 – L’attesa dei tartari è finita. Kanye West non suonerà alla Rcf Arena questo venerdì. A mancare (e tutt’ora, tecnicamente, nessuno lo ha comunicato) è soltanto l’ufficialità, ma proprio stamattina la prefettura ha annullato il Comitato per l’ordine e la sicurezza che avrebbe dovuto studiare come gestire l’evento.

Che l’ipotesi fosse sfumata era chiaro a tutti ormai, dato che per poter gestire l’impatto di decine di migliaia di fans che invadono la città, sarebbe stato necessario avere in mano i dati dei biglietti venduti già domani mattina al tavolo in prefettura. Ma la vendita dei biglietti, nonostante le rassicurazioni fatte agli enti la scorsa settimana dagli organizzatori, non è mai avvenuta.

Altro chiaro segnale di fallimento era stato quel viavai di camion che venerdì hanno trasportato fuori dall’Arena buona parte del palco che era stato allestito in fretta e furia nei giorni precedenti. Non si faranno attendere le reazioni, a questo punto, di tanta parte della politica cittadina che aveva preso posizione contro il rapper americano, tacciato di simpatie filo-naziste. Anche se, è bene chiarirlo subito, non sono certo le polemiche cittadine ad aver influenzato questa scelta che parte direttamente da Los Angeles, dove il rapper si trova in questi giorni.