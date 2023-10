Kanye West e il giallo del concerto: portato via un pezzo di palco dalla Rfc Arena

Reggio Emilia, 21 ottobre 2023 – Un altro pezzo di palco che se ne va. Quando mancano soli sei giorni al presunto concerto di Kanye West alla Rcf Arena, al Campovolo gli unici movimenti che si notano sono quelli in uscita dei camion carichi di materiale. Uno di questi ve lo mostriamo qui di fianco.

E se sul fronte del visibile nulla fa ben sperare, altrettanto vale per quanto riguarda la burocrazia: in prefettura, ad oggi, non sono arrivate notizie dei documenti necessari da presentare per svolgere l’evento. La dead-line per decidere se fare o meno questo concerto rimane fissata per martedì, quando si svolgerà il definitivo comitato ordine e sicurezza che farà il punto sulla situazione. Ma a quel tavolo bisognerebbe presentarsi con una serie di studi già fatti, tra cui ad esempio il piano sanitario e di sicurezza dell’area.

Tutte cose che ad oggi mancano e il tempo inizia a stringere. Se da parte degli enti pubblici c’è grande incertezza per questo enigmatico atteggiamento della produzione, nulla fanno sapere dall’agenzia che dovrebbe curare l’evento: Vivoconcerti. Contattati a più riprese in questi giorni, continuano a negare che vi sia qualcosa di ufficiale di cui parlare. Questo nonostante la loro presenza al comitato interforze che si è tenuto la settimana scorsa in prefettura, nel quale è stata chiesta l’autorizzazione per organizzare il concerto il 27 ottobre.

Chi era presente racconta di aver sentito rassicurazioni sul fatto che i biglietti sarebbero stati messi in vendita a breve. Proprio la vendita dei biglietti è l’elemento fondamentale che il prefetto Maria Rita Cocciuffa ha chiesto di avere in mano già martedì, perché tramite la geolocalizzazione si potrebbe capire da dove verrà il pubblico previsto e così calibrare il sistema di trasporti, di afflusso e di deflusso.

Sul materiale portato via dall’Arena in questi giorni ci sono due interpretazioni. Alcuni siti specializzati come Rockol parlano di un chiaro segnale di smobilitazione in vista dell’annullamento del concerto. Mentre altri ritengono possibile che l’artista americano voglia utilizzare solo una semplice pedana per l’esibizione, in modo da permettere a una parte del pubblico di accerchiarlo e rendere più coinvolgenti così le riprese in streaming con diretta mondiale. In effetti nei giorni scorsi erano stati gli stessi tecnici in Arena a spiegare come fosse arrivata dalla produzione americana la richiesta di togliere le torri, perché non sarebbero servite. Il concerto, però, resta un mistero.