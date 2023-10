Kanye West, ufficiale il 27 ottobre. Qui il lancio del nuovo album. La capienza può salire a 100mila

La decisione, questa volta, è protocollata e ufficiale. Kanye West suonerà alla Rcf Arena il 27 ottobre, e cioé una settimana esatta dopo l’iniziale data prevista, quella di questo venerdì. Nelle scorse ore era diventato evidente a tutti che qualcosa non fosse andato per il verso giusto, perché sabato pomeriggio ci si aspettava già la messa in vendita dei biglietti sulle principali piattaforme online. Ma questo non è successo e ora se ne conosce il motivo.

La scelta del 27 ottobre è legata al fatto che entro quella data è previsto il lancio del nuovo album di ’Ye’. Per capire la portata dell’evento, basti pensare che Kanye non saliva sul palco dalle presentazioni faraoniche di “Donda” e “Donda 2” usciti tra il 2021-2022. La scelta di presentare la sua nuova creatura in Italia non è affatto casuale, dato che negli scorsi mesi West ha trascorso tantissimo tempo nel Belpaese, in compagnia della sua nuova compagna italiana Bianca Censori. La comparsata al Festival di Venezia, con l’imbarazzante show in déshabillé sul motoscafo, ha fatto il giro dello Stivale. Ma non sono mancate neanche le visite a sorpresa negli spogliatoi del Milan o l’ospitata improvvisa al Circo Massimo durante il grande live del discepolo-amico Travis Scott.

Ieri pomeriggio in prefettura c’erano tutti i soggetti coinvolti. C’era VivoConcerti, l’agenzia che in Italia è il braccio operativo del rapper americano, ma c’erano soprattutto tutti i vertici delle forze dell’ordine (prefetto, polizia di stato, carabinieri e municipale), i vigili del fuoco, la protezione civile e il 118. Al tavolo anche tutti gli attori coinvolti nella gestione di una viabilità che si preannuncia la vera spina nel fianco: Anas e Trenitalia, oltre ovviamente al Comune. Le istituzioni pubbliche sono entrate in riunione chiarendo che sarebbero state pronte anche per questo venerdì, se la produzione avesse deciso di accelerare. Ma la scelta è ricaduta sul 27 per motivi, appunto, di marketing. Poco si sa dei dettagli organizzativi, che dovranno essere discussi con più precisione in un altro comitato per l’ordine e la sicurezza la settimana prossima. Fondamentale sarà capire quante persone sono attese e come arriveranno. Ci sono voci che parlano di slot prenotati per atterraggi di jet privati alla pista d’atterraggio del campovolo. Ci saranno, questo è quasi certo, le navette speciali dai parcheggi (prima volta per l’Arena) ed è del tutto probabile che anche Trenitalia allestirà dei trasporti ad hoc per muovere la massa di fans dal resto d’Italia. Al momento non c’è ancora un programma definitivo della serata (anche per questo ci si dovrà riaggiornare la prossima settimana), ma intanto la produzione sta pensando di allargare la platea da 80 a 100mila biglietti, la capienza massima dell’Arena.

Tutto quindi pare stabilito, anche se fin quando non saranno messi in vendita i biglietti è bene tenere gli occhi fissi sulla strada, i testacoda con Kanye West sono sempre dietro l’angolo.