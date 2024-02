Kanye West a Bologna, come arrivare al concerto dell’Unipol Arena

Bologna, 23 febbraio 2024 – Dopo lo show di ieri sera a Milano, Bologna si prepara per abbracciare Kanye West. Il rapper si esibirà domani all’Unipol Arena di Casalecchio a partire dalle ore 21, in un ‘listening party’ per l’album ‘Vultures 1’ in compagnia di Ty Dolla $ign e altri ospiti (a Milano c’erano Playboi Carti, Quavo, Freddie Gibbs e Rich The Kid).

Nella prima data l’artista non ha cantato, ma si è limitato a fare ascoltare l’ultimo disco con tanto di passamontagna in testa per tutta la durata dello show. I biglietti per l’evento sono ancora disponibili su Ticketone: ecco un vademecum con tutte le indicazioni utili per il concerto e con quello che c’è da sapere a livello organizzativo.

Manca pochissimo per l'atteso concerto di Kanye West a Bologna

Come arrivare in auto, bus e treno all’Unipol Arena

In auto: In autostrada il Palasport è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 Bis e il relativo asse attrezzato. L’uscita è la 7bis.

In autobus: Da Bologna: linee autobus extraurbane numero 83, 94, 671 e 686. La fermata è a 50 metri dall’Arena (“Ceretolo Vivaldi”). Per il concerto di Kanye West è stata attivata la linea speciale Tper 975: un servizio di collegamento senza fermate intermedie tra la stazione di Bologna e l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I bus della linea 975 partiranno in prossimità della stazione, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti attive dalle 17 alle 20. Da Casalecchio di Reno: linea 85 in servizio sul territorio di Casalecchio di Reno. Fermata “Casalecchio De Curtis”. Info Tper: Tel. 051 290290 oppure www.tper.it

In treno: collegamento con la stazione di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Casalecchio Palasport. L’Arena si trova a 1 minuto dalla stazione Casalecchio Garibaldi Palasport – 19 minuti da Bologna Centrale – 35 minuti da Firenze – 1 ora da Milano – 100 minuti da Roma.

Dove parcheggiare all’Unipol Arena

All’esterno dell’Arena è presente un parcheggio con 5000 posti auto. Il parcheggio non è prenotabile ma fino a esaurimento posti, al costo di 10 euro.

Informazioni e contatti

L’Unipol Arena si trova in via Gino Cervi 2 (40033, Casalecchio di Reno, BO). Telefono: 051 75 87 58. Email: info@unipolarena.it