Matilda de Angelis e l’amore per Alessandro dei Santi francesi: “Ci siamo conosciuti su Instagram”

Bologna, 14 febbraio 2024 - Una storia d'amore nata sui social quella tra Matilda de Angelis e il cantante Alessandro de Santis, protagonista dell'ultimo Sanremo con i Santi Francesi. Intervistata dal settimanale Grazia, la 28enne attrice bolognese ha parlato di come è sbocciata la relazione tra i due e ha spiegato le difficoltà e le insicurezze con cui ha avuto a che fare nel corso della sua ancora giovane carriera.

Matilda De Angelis ha parlato nel corso dell'intervista anche della relazione con il fidanzato, Alessandro De Sanctis (Da Instagram)

L'intervista

E' Matilda de Angelis la protagonista della cover del nuovo numero di Grazia, in edicola giovedì 15 febbraio. L'attrice bolognese si è confessata in un'intervista al settimanale, spaziando da temi puramente personali, come le insicurezze legate al proprio aspetto fisico, alla relazione con il fidanzato Alessandro de Santis, cantante di origini torinesi appartenente al duo musicale "Santi Francesi".

I periodi passati a girare l'Europa con la sua prima band, gli esordi come attrice e l'esperienza come co-conduttrice a Sanremo 2021 sono solo alcuni degli argomenti trattati nel corso dell'intervista dall'attrice, che ha modo poi di soffermarsi su come è iniziata la storia d'amore con il suo attuale fidanzato.

"Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda. - ha raccontato De Angelis - Come per la vita, che cosa sia o non sia romantico non lo si giudica dall’inizio, ma dalla fine. La nostra è una storia romantica al di là di come è iniziata perché romantici lo eravamo noi".

"Sicuramente Alessandro ha catturato la mia attenzione anche per le sue doti di artista - prosegue la giovane attrice - Ha, forse, la voce più bella che abbia mai sentito in vita mia. Ma mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca."

L'intervista sfocia in seguito su temi piuttosto delicati per De Angelis, su tutti la difficoltà nell'accettare il proprio corpo: "Ci ho messo tanti anni ad accettare la mia femminilità, il mio corpo - dichiara - Censuravo una parte di me che probabilmente non ero pronta ad accettare. E per farlo mi sono camuffata. Portavo i capelli cortissimi, a un certo punto li ho persino rasati a zero, e mi vestivo in modo da non far risaltare le mie forme, perché non le volevo vedere."

Ma non è l'unica difficoltà che l'interprete, tra le italiane di maggiore successo in questo momento, ha dovuto affrontare nella propria strada per il successo: "Sono emozionata ogni volta che inizio un nuovo progetto - spiega - Ho sempre la sensazione di dover fallire, di non essere abbastanza pronta, a prescindere da quanto famosi siano gli attori con cui lavoro, perché è una forma di insicurezza che ha a che fare con me, non con gli altri".