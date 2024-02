Matilda De Angelis in prima fila a Sanremo per il fidanzato dei Santi Francesi: ecco chi è

Bologna, 10 febbraio 2024 – Toccante l’esibizione dei Santi Francesi con Skin ieri sera sul palco dell’Ariston. Per la quarta serata di Sanremo, quella dedicata ai duetti infatti, il duo, composto da Alessandro De Santis e Mario Francese che nel 2022 ha vinto X Factor, ha cantato il celebre brano Halleluja con la cantante britannica leader della band Skunk Anansie.

Un momento in cui il tempo si è fermato per qualche minuto e al termine della musica tutto sembrava tornasse al suo normale svolgimento. Invece, c’è stato un piccolo colpo di scena. Sì, perché in platea c’era l’attrice bolognese Matilda De Angelis, la fidanzata di Alessandro. Non poteva passare inosservata la sua presenza. Soprattutto perché è stata anche co-conduttrice di Amadeus tre anni fa. E così proprio quando i Santi Francesi stavano per lasciare il palco, Ama ha fermato Alessandro. “In platea c’è una persona che vorrei salutare e che dovresti conoscere”, ha detto il conduttore rivolto al frontman.

Hanno allora raggiunto Matilda che era seduta in prima fila: lei si è alzata in piedi per salutare il conduttore, il pubblico e il compagno che quest’anno è in gara al Festival. Amadeus e Matilda hanno poi ricordato la conduzione del Festival di Sanremo fatta insieme nel 2021.

Alessandro dei Santi Francesi: chi è il fidanzato di Matilda De Angelis

Alessandro De Santis è nato a Cuorgnè, in provincia di Torino, nel 1998. Matilda, invece, è nata a Bologna nel 1995. Dopo la vittoria di X Factor, I Santi Francesi (nome nato dall’unione dei due cognomi del duo) hanno rilasciato l'album ‘In fieri’, contenente anche il singolo con cui hanno conquistato la competizione, “Non è così male”.

Alessandro e Matilda (che era prima fidanzata con Pietro Castellitto, figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini) sono usciti allo scoperto come coppia a Torino, durante la premiere di La legge di Lidia Poet. In questa serie Netflix Matilda De Angelis interpreta la storia vera della prima avvocata italiana a fine Ottocento. In un’intervista a Vanity Fair, De Angelis ha espresso chiaramente i suoi sentimenti per il nuovo fidanzato: "Sono follemente innamorata, come non lo sono mai stata in tutta la mia vita",