Matilde De Angelis è Lidia Poet, su Netflix la serie sulla prima donna iscritta all’albo degli avvocati. E conferma: “Sono innamorata”

Su Netflix la serie su Lidia Poet (Matilda De Angelis), prima avvocata Italia

Bologna, 14 febbraio 2023 – Una nuova avventura per l’attrice di Bologna Matilda De Angelis; anzi, due: il debutto su Netflix con la nuova serie “La legge di Lidia Poet” e l’amore con Alessandro De Santis, la voce dei Santi Francesi, duo vincitore di XFactor 2022.

Proprio oggi, è stato presentato il primo episodio della nuova serie al Cinema Massimo di Torino in compagnia del cast. Insomma, grandi notizie per i fan, che arriva oggi nella giornata di San Valentino. Ma andiamo per gradi.

La nuova serie su Lidia Poet, la prima avvocata d’Italia

Si chiama 'La legge di Lidia Poet' la nuova serie in 6 episodi che debutterà su Netflix domani, 15 febbraio. Si tratta di un giallo storico, che mescola passato e progresso, discriminazioni e femminismo, dove al centro è il ruolo della donna.

La storia di Lidia Poet è molto interessante, sebbene poco conosciuta. Lei è infatti la prima avvocata d’Italia, la prima donna che nel nostro Paese è riuscita, dopo una lunga battaglia personale, ad iscriversi all’albo degli avvocati.

La serie inizia nella Torino di fine XIX secolo e offre al pubblico una rilettura fantasiosa in chiave ‘light procedural’ della storia vera di Lidia Poet: un personaggio ipermoderno e anticonformista nato nel secolo sbagliato.

"Questa serie è un prodotto popolare, che parla di temi attuali. La parità di genere è ancora un obiettivo lontano. Lidia è un personaggio contemporaneo portatrice di un tema complesso” spiega il regista Matteo Rovere, affiancato nella direzione da Letizia Lamartire.

Il personaggio

Nella serie, Lidia Poet diventa un personaggio di fantasia sulla base di alcuni elementi storici realmente accaduti. “Di questa donna si sa davvero poco – precisa la protagonista che la interpreta, Matilde De Angelis – Abbiamo lavorato con immaginazione, empatia, partendo da poche informazioni. Ho cercato di darle più sfumature possibili, di renderla anche fragile, fallibile”

"È una donna che ha fatto la storia del femminismo e non solo. Importante portare alla luce la sua storia ancora troppo poco conosciuta - ha commentato De Angelis. – Oggi c'è una disparità salariale. Non faccio i conti in tasca agli altri, ma sono fatti noti. All'estero, più che da noi, queste cose vengono denunciate. Ma non solo nel mio mondo, anche in altre professioni”.

"Alcune discriminazioni - ha proseguito l'attrice - sono interiorizzate, sono nella nostra cultura. Per esempio alcuni epiteti accompagnano le donne e mai gli uomini. Io subisco poco le discriminazioni, sono sempre abituata a rispondere perché sono una grande testa di ca**o".

Trama

Una sentenza della Corte d'Appello di Torino dichiara illegittima l'iscrizione di Lidia Poet all'albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna.

Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi.

D’altro canto, Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente.

‘La legge di Lidia Poet’: cast e autori

Nel cast: Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista ed Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis. Pier Luigi Pasino è Enrico Poet, fratello di Lidia, mentre Sara Lazzaro e Sinèad Thornhill sono rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poet, la loro figlia. Dario Aita interpreta infine Andrea Caracciolo.

La serie è stata prodotta da Matteo Rovere con Groenlandia e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini.

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis: è amore

In contemporanea arriva anche la conferma che in tanti aspettavano: Matilda De Angelis e Alessandro De Santis stanno insieme.

L’attrice bolognese ha infatti raccontato in un’intervista a Variety di essere follemente innamorata come mai lo è stata in vita sua. De Angelis ha definito la voce dei Santi Francesi come un “camion” che l’ha investita a 250 all’ora.

A tal proposito, mette a tacere le voci su Pietro Castellitto. “Con Pietro era finita prima – spiega – Ma la verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti bene, ma non la definirei una storia d’amore”. E sulla storia del suo ex con l’attrice romana Benedetta Porcaroli: “Due persone a cui voglio molto bene, entrambi miei amici”.