Al Modernissimo di Bologna c’è Wes Anderson: sala gremita per il regista statunitense

Bologna, 25 novembre 2023 – La sala del Modernissimo è gremita per Wes Anderson. E ad aspettarlo c’è anche l’attore Jeff Goldblum (che stasera introdurrà La Mosca di Cronenberg).

Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, dice che quando “Wes ha scritto che probabilmente sarebbe stato a Bologna per l’inaugurazione del Modernissimo, abbiamo vacillato e poi abbiamo iniziato a volare”. Perché il Modernissimo è un po’ “il nostro Gran Budapest Hotel – continua Farinelli – E senza il rigore della forza onirica di Anderson, non avremmo mai osato tanto”.

Allora si apre il sipario di velluto rosso. Velluto rosso come le sedie, e in seconda fila, al numero otto, c’è il ricamo oro che recita proprio il nome del regista dei Tenenbaum.

Si alza in piedi per accogliere gli applausi: “Sono felicissimo di essere qui oggi – commenta il regista – per me la Cineteca di Bologna è come il Louvre o il museo del Prado. E quando Gian Luca mi propone qualcosa da vedere, io sono contentissimo”.

Proprio come è successo per il film che presenta, “Brick and Mirror” di Ebrahim Golestan. Una pellicola iraniana del 1965 che gli ha consigliato Farinelli cinque anni fa e di cui Wes Anderson si è innamorato immediatamente. “In Brick and Mirror c’è una sorta di spiraglio della nouvelle vague, ma di film come questo non ne avete mai visti - conclude -. Spero di non deludervi, ma sono sicuro non sarà così”.

Non fa in tempo a lasciare la sala che qualcuno in prima fila sussurra: “Wes, Wes”. Lui si china, in ginocchio, ai piedi dei ragazzi che lo hanno chiamato per firmare loro gli autografi. E con l’applauso della sala, saluta, sorride e lascia la scena a Golestan.

Il regista sarà al Modernissimo fino a lunedì. Domani introdurrà “El” di Luis Bunuel alle 17,45 e lunedì alle 13 ci sarà una proiezione di corti a sorpresa e la conversazione tra Wes Anderson e il produttore Nicolas Saada.