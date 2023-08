Aeroporto di Bologna, il Marconi vola alto: a luglio oltre un milione di passeggeri. E’ record

Bologna, 4 agosto 2023 – Decolla il futuro del Marconi. Presenze da record per lo scalo bolognese, che a luglio ha tagliato il traguardo di un milione di passeggeri (1.069.874). Meglio persino del mese precedente, superato praticamente di 90.000 unità.

La spinta dei voli internazionali

Un dato importante, che rappresenta una crescita del 16,6% su luglio 2019 (pre-Covid) e del 12,5% su luglio 2022. Il risultato è stato raggiunto soprattutto grazie ai passeggeri su voli internazionali (799.040) che rappresentano il 75% del totale passeggeri del Marconi e che sono cresciuti del 9,2% su luglio 2019 e del 13,7% su luglio 2022. Positivi anche i numeri dei passeggeri su voli nazionali (270.934), aumentati del 45,5% su luglio 2019 e del 9,2% su luglio 2022. In crescita, ma in misura minore, anche i movimenti arrivati a quota 7.466 (+8,7% sullo stesso mese del 2019 e +9,9% sul 2022), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.385 tonnellate (-9,8% su luglio 2019 e +1,8% su luglio 2022).

Le destinazioni più gettonate

Le destinazioni più gettonate di luglio sono quasi tutte tipicamente estive e affacciate sul Mediterraneo: Catania, Barcellona e Palermo ai primi tre posti, seguite da Trapani, Brindisi, Tirana, Francoforte, Olbia, Cagliari e Madrid.

Nei primi sette mesi del 2023 i passeggeri complessivi sono stati 5.649.651, in aumento del 5,4% sullo stesso periodo del 2019 e del 22,2% sullo stesso periodo del 2022. Il numero dei voli nel periodo gennaio-luglio, 41.818, rimane ancora inferiore dello 0,8% rispetto a quello del 2019, mentre i movimenti sono in crescita del 14,5% sul 2022. In crescita anche le merci trasportate per via aerea nei primi sette mesi dell'anno, pari a 24.259 tonnellate: +4,6 sul 2019 e +1,8% sul 2022.