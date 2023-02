Bologna, Bonfiglioli acquisisce Selcom: numero uno dei prodotti elettronici

Sonia Bonfiglioli presidente di Bonfiglioli s.p.a.

Castel Maggiore (Bologna), 7 febbraio 2023 - Nuovo acquisto in casa Bonfiglioli S.p.A, leader globale nel mercato degli azionamenti per macchine di processo e movimentazione industriale, generatori eolici e macchine mobili per l'edilizia, il movimento terra e l'intralogistica.

La compagnia ha infatti raggiunto l’accordo per l'acquisizione di Selcom Group S.p.A da fondi controllati da Avenue Capital Group ed Europa Investimenti S.p.A.

Il gruppo Selcom è specializzato nella progettazione, produzione e vendita di schede elettroniche, prodotti elettronici, nonché software e soluzioni per clienti dei settori industriale, biomedicale, automotive, intralogistica e home-appliance.

Selcom Group S.p.A, con sede a Castel Maggiore, ha realizzato nel 2022 un fatturato di circa 150 milioni di euro (di cui il 60% di produzione italiana), generando una crescita del +15% rispetto all'anno precedente nonostante le difficoltà dovute al conflitto russo ucraino nel reperimento di materiale elettronico. L'azienda impiega circa 750 dipendenti distribuiti su 4 stabilimenti produttivi in Italia (circa il 40% del totale) e 2 stabilimenti a Shanghai (Qingpu). Con una capacità produttiva di circa 7 milioni di unità elettroniche all’anno, gli impianti produttivi di Selcom Group S.p.A sono in grado di soddisfare richieste di elevati volumi e di elevati mix.

Le parole dell’Ad Fausto Carboni e della presidente Sonia Bonfiglioli



“Abbiamo visto in Selcom un'ottima opportunità per Bonfiglioli: è un'azienda con grandi competenze tecnico elettroniche, sia in termini di progettazione che di processo, assolutamente complementari alle nostre - afferma Fausto Carboni, Amministratore Delegato di Bonfiglioli S.p.A - “Inoltre, a livello commerciale, è un'azienda estremamente dinamica e motivata, radicata in Europa e in Cina, due mercati strategici dove serve numerosi clienti tra i più grandi e importanti del loro settore. Questa è una forte testimonianza della professionalità e della competitività dell'azienda". Questa acquisizione aumenterà la capacità di sviluppo di Bonfiglioli, garantendo una maggiore verticalizzazione della produzione, una maggiore competitività e un più forte controllo degli standard qualitativi.

Sonia Bonfiglioli – presidente di Bonfiglioli S.p.A - afferma: “L'impatto dell'Industria 4.0, la sempre più evidente pervasività dei sistemi robotici nei processi produttivi e logistici, nonché il trend accelerato dell'elettrificazione dei veicoli di ogni tipo, richiedono una focalizzazione ancora maggiore di Bonfiglioli nello sviluppo di Soluzioni Meccatroniche di cui l'elettronica è ovviamente una componente fondamentale. L'acquisizione di Selcom trova i suoi fondamenti nella nostra volontà di impegnarci ancora più verticalmente nella progettazione e nella catena del valore dell'elettronica di controllo e di potenza. Inoltre, siamo molto felici che l'acquisizione riguardi un'azienda che oggi vanta importanti diramazioni multinazionali, ma che è nata e si è sviluppata in Italia e in particolare nell'area bolognese; siamo certi che la vicinanza fisica a Bonfiglioli contribuirà ulteriormente a creare sinergie e soluzioni ad alto valore aggiunto per i nostri clienti.”