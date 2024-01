Ima, Bdt&Msd nuovo socio di minoranza

Bologna, 9 gennaio 2024 – Il gruppo Ima, tra i leader mondiali nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento, ha annunciato il ‘closing’ dell’investimento di minoranza da parte di alcuni fondi affiliati a Bdt & Msd Partners, banca d’affari costituita per soddisfare le esigenze specifiche di imprenditori e investitori strategici di lungo termine.

L’investimento è stato annunciato il 31 luglio scorso, con l’acquisto da parte di fondi affiliati a Bdt & Msd Partners della partecipazione da Bc Partners (il 45% del gruppo). La famiglia Vacchi rimane socia di maggioranza di Ima.

Fondata nel 1961, Ima progetta e produce macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, dispositivi medici, cosmetici, tè, caffè e altri prodotti alimentari, nonché soluzioni per la mobilità elettrica e per l’automazione dei processi industriali. La società è presente in oltre 80 Paesi e conta 54 stabilimenti di produzione, che le consentono di soddisfare una solida base di clienti blue-chip in Europa, Nord America, Sud America, Asia e Medio Oriente.

Ima ha installato circa 60.000 macchine e nel 2022 ha registrato un fatturato di circa 2 miliardi di euro. L‘operazione conclusa ieri è stata concepita dal management di Ima e da Poggi & Associati. Anche Mediobanca e BofA Securities hanno agito come financial advisor della società. JPMorgan Chase & Co. ha fornito consulenza finanziaria a Bc Partners. White & Case e FRM hanno agito, rispettivamente, come consulenti legali e fiscali del gruppo Ima e Chiomenti come consulenti legali di Bdt & Msd Partners, mentre Kirkland & Ellis come consulenti legali di Bc Partners. UniCredit ha supportato la società con servizi di consulenza.