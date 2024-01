Marca 2024 a Bologna: ecco i prodotti tra innovazioni e conferme

Bologna, 17 gennaio 2024 – Prodotti food e non food a marchio del distributore hanno caratterizzato la ventesima edizione da record di Marca. Ecco alcune proposte innovative e differenti della kermesse.

Promopharma

Angela Lavigna di Promopharma

Al padiglione 29, c'è Promopharfma, leader nella produzione di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi Medici. Una vasta gamma di prodotti, tra cui ci sono anche pasti sostitutivi per il controllo del peso. "A Marca proponiamo tutta la nostra produzione, in tutti i formati, alcuni molto innovativi e pronti all'uso - spiega Angela Lavigna, responsabile grande distribuzione -. L'offerta è quasi interamente ready to drink, quindi subito pronti all'uso e comodi. All'interno, nel caso degli integratori, ci sono solo principi attivi. Sono una novità i sostitutivi pasto, che si possono portare ovunque. Proponiamo anche dispositivi medici".

Romagnoli F.lli Spa

I fratelli Romagnoli con lo chef Francesco Aquila (al centro)

Nel cuore del nostro territorio troviamo le Patate Romagnoli. Al timone ci sono i fratelli Grazia e e Giulio Romagnoli, che a Marca hanno organizzato nel loro stand assaggi prelibati delle patate, preparate dallo chef Francesco Aquila. "Marca è un'occasione per comunicare idee, prodotti e visioni - inizia Giulio Romagnoli -. Abbiamo presentato una grande innovazione, cioè una categoria nuova: sono patate fresche, cotte al cento per cento, senza nessun conservante o additivo, completamente naturali. A breve sbarcheranno sul mercato. E per raccontare il nostro prodotto, abbiamo lavorato con lo chef Aquila, seguendo lo stile Romagnoli: proponiamo al consumatore solo quello che noi acquisteremmo e consumeremmo in casa nostra". Lo chef ha preparato due assaggi in particolare. "La patata nasce da un piatto povero e da lì si può costruire quello che si vuole - dice -. Ho preparato una ricetta saltando in padella la patata con rosmarino, aglio e pepe. E poi una smash potato: patata con la buccia, schiacciata e condita con sale, olio e origano e parmigiano, cotta al forno".

Fumaiolo

Alessandro Camerati di Fumaiolo

Per mangiare una buona pasta, bisogna ricorrere a Fumaiolo. "Partecipiamo da quasi otto anni a Marca, proponendo i nostri soliti prodotti, con una veste nuova - spiega l'amministratore delegato Alessandro Caminati -. Offriamo i prodotti della nostra tradizione, con nuovi packaging: abbiamo creato confezioni biodegradabili e biocompostabili, con attenzione particolare all'ambiente. Abbiamo avuto un grande successo e i nostri prodotti ci premiano sempre più. Speriamo che il 2024 sia un bell'anno".

Poolpack

Lo stand di PoolPack

Non solo food, ma anche prodotti legati al packaging. Per questo, Marca accoglie Poolpack, che da quattordici anni è parte della kermesse. "Abbiamo avuto il doppio dell'affluenza, in assoluto l'edizione migliore di sempre - spiegano -. Per noi Marca è un salotto, in cui sono arrivati tantissimi visitatori, tutti clienti. È un momento di incontro anche con i fornitori. Abbiamo organizzato anche uno show-cooking con Giorgione, che attira persone e invita loro a intrattenersi a parlare con noi, un gruppo di 29 aziende".