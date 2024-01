A Marca Bologna arriva Vog, il consorzio che raccoglie 4mila produttori di mele

Bologna, 17 gennaio 2024 - Si conclude oggi a BolognaFiere Marca, il salone dedicato ai prodotti a marchio del distributore. Dopo la visita della premier Giorgia Meloni, è tutto pronto per fare un bilancio della ventesima edizione. Tra conferme e nuovi ingressi, la kermesse è stato un successo.

Hannes Tauber, responsabile marketing di Vog - Home of apples

Tra le novità dell'anno, c'è sicuramente Vog - Home of apples, consorzio del Trentino Alto Adige che racchiude più di quattromila agricoltori, il più grande a livello italiano. E in famiglia Vog, l'unione fa la forza, perché "il singolo produttore è piccolo - spiega Hannes Tauber, responsabile marketing -. Nel '45, i contadini hanno scelto di creare il mondo Vog, che è un insieme di 11 consorzi, capendo che da soli non avrebbero raggiunto certi obiettivi o a gestire il mercato: ciò che per il singolo è irrealizzabile, insieme si riesce a fare". Vog si occupa di un prodotto alimentare ricercato e nostrano: le mele. Offrendo un servizio a tutto tondo, Vog gestisce la mela dalla produzione "alla commercializzazione, includendo anche il percorso di qualità e di packaging - continua Tauber -. Lavoriamo con più di 75 Paesi al mondo, proponendo 30 varietà di mele e oltre 15 marchi, come Marlene e Pink Lady. Offriamo proposte innovative, tramite la ricerca e studiando il mercato". L'innovazione arriva in questo campo, grazie anche alla nascita di una nuova figura.

"Il sommelier di mele descrive e analizza come degustare una mela - afferma il responsabile -. Ci sono undici sommelier nel nostro consorzio, ma continueremo a proporre la figura sempre più in largo. Abbiamo dei produttori che, inoltre, organizzano dei tour degustativi per avvicinare il turista al prodotto e per fare conoscere la nostra agricoltura, da un punto di vista produttivo e commerciale, spiegando anche la descrizione della struttura, dei sapori e degli aromi della specifica mela".

Un lavoro impegnativo, che porta a raccogliere "oltre 3 miliardi di mele all'anno - spiega il responsabile marketing -. Commercializziamo in tutta Italia e nei Paesi europei, spingendoci fino al Medio Oriente". Il mercato emiliano-romagnolo è un valido alleato. "Abbiamo una distribuzione di mele a livello regionale molto completo, lavorando bene sia con il mercato all'ingrosso con clienti selezionati, con i fruttivendoli e i mercati, sia con le grandi distribuzioni e i supermercati".

Questo è il primo anno di partecipazione a Marca. "È un momento di dialogo con i nostri partner e clienti, che fanno parte del mercato all'ingrosso e della grande distribuzione - racconta Tuber -. È importante per presentare la nostra gamma varietale, che copre dodici mesi all'anno, essendo un prodotto continuo". L'edizione "è andata molto bene - racconta -. C'è stata grande affluenza e Marca Fresh è una bella piattaforma che ricorda ai nostri clienti, anche nei seminari, il nostro valore. E questo ci permette di vedere come abbiamo lavorato nella prima parte della stagione e quello che sarà. Dalle altre aziende, poi, impariamo come fare: è un vero scambio".