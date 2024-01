Marca Bologna 2024: inaugurato il salone dei prodotti a marchio del distributore

Bologna, 16 gennaio 2024 - Marca by BolognaFiere, il salone dedicato ai prodotti a marchio del distributore, è ufficialmente iniziata. La ventesima edizione occuperà, nella giornata di oggi e di domani, sette padiglioni del distretto fieristico, contando 1.100 espositori, distribuiti su 26mila metri quadri, con un aumento della superficie del 26%. Organizzata in collaborazione con Adm - Associazione Distribuzione Moderna -, il salone dedica due giornate alla promozione e all'esposizione di prodotti food e non food a Marca del Distributore.

Il convegno inaugurale dà il via alla Fiera. "In un Paese che consuma con grande rapidità qualsiasi evento e qualsiasi manifestazione, la ventesima edizione è una soddisfazione - commenta Mauro Lusetti, presidente Adm -. Non si tratta solo di un dato anagrafico, ma è la testimonianza di un valore che cresce nel tempo, basato su un rapporto di grande trasparenza, che trasforma e distribuisce. I prodotti a marchio, nel 2023, hanno raggiunto una quota di vendite superiore al 35%. Offriamo prodotti di qualità eccelsa a prezzi convenienti, includendo così un tema di salvaguardia dei consumatori. Sono più di 1.200 gli imprenditori che hanno deciso di partecipare a Marca, e per noi distributori questo è un grande momento per valorizzare questa esperienza di filiera e per attivare percorsi innovativi".

Sul palco, anche il governatore Stefano Bonaccini. "Siamo la Regione prima per export pro capite, quasi 20mila euro a testa e circa il doppio della media italiana - afferma il presidente regionale -. Accompagniamo tutto questo con provvedimenti e messe a disposizione di fondi europei sull'internazionalizzazione e sulla ricerca. È sulla qualità che possiamo vincere la sfida globale e da questo punto di vista diventare la prima Data Valley europea - tra le prime al mondo - con tutto quello che avverrà al Tecnopolo . L'agroalimentare è la seconda voce di export, siamo anche una Food Valley, con il primato europeo dei prodotti Igp e Doc e il valore del volume economico. Tutto questo ha a che fare con grandi fiere che si aprono al mondo e al Made in Italy questa regione dà un contributo importantissimo".

C'è grande aspettativa per l'edizione dei record. "Marca è una garanzia nei confronti del consumatore di qualità a prezzi adeguati - spiega Valentino Valentini, viceministro del Made in Italy -. Sappiamo che l'inflazione ha colpito duramente le famiglie, soprattutto quelle a reddito medio-basso, che tendono ad avere una maggiore propensione al consumo. Nell'offerta della distribuzione organizzata, quindi, quella gamma di prezzi necessaria è spesso una riduzione di prezzi per poter andare incontro alle loro esigenze. La kermesse di oggi ci dimostra che abbiamo di fronte una forma di lavoro molto organizzata e un'integrazione sempre maggiore tra imprese medie e piccole, che non avrebbero accesso al mercato senza la grande distribuzione organizzata". All'inaugurazione, anche un video-messaggio del ministro Francesco Lollobrigida. "Una delle manifestazione fieristiche più importanti, a cui ho partecipato lo scorso anno - inizia il ministro dell'agricoltura -. Ho reputato importante la presenza del nostro Ministero per valorizzare quanto in Italia produciamo e vendiamo, grazie ai nostri imprenditori in ogni settore. Oggi rappresento il governo italiano negli Usa per la presentazione di un'azione promozionale del sistema Italia: il lancio nello spazio di un nostro prodotto che è la pasta. A Marca ho potuto verificare come ci fosse un aumento della fiducia e un ritorno all'acquisto. Abbiamo lavorato insieme a progetti che hanno portato risultati positivi con la grande distribuzione, come la Carta dedicata a Te, che ci ha permesso di mettere risorse pubbliche per sostenere le persone in difficoltà, ma anche di chiedere un sostegno al settore privato, che ha partecipato al raggiungimento dell'obiettivo".