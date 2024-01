Fiere, il ventennale di Marca: "Sarà l’edizione dei record"

Bologna, 11 gennaio 2024 – È tutto pronto a Bologna per la ventesima edizione di Marca, la più grande di sempre con oltre 1.100 espositori, 24 insegne della grande distribuzione, sette padiglioni su 26.000 metri quadrati di superficie netta (+26%) e più di 250 hosted buyer. L’appuntamento con il salone dedicato ai prodotti a marchio del distributore è in programma per martedì e mercoledì alla Fiera di Bologna. Se il food mantiene un ruolo di rilievo, con più di ottocento aziende che porteranno in fiera novità e prodotti di tendenza, il non food si conferma come segmento di grande interesse, con duecento espositori presenti. Si amplia in questa area il paniere dei prodotti per la cura della casa, la cura della persona e il fai-da-te e bricolage, con particolare attenzione ai temi dell’efficienza e della sostenibilità, mentre aumentano di pari passo le soluzioni legate al packaging, ai servizi e alla logistica nell’area Marca Tech, alla decima edizione, con circa cento espositori. L’espansione della Marca Commerciale in tutti i reparti della Distribuzione Moderna Organizzata traina la crescita anche di Marca Fresh, il concept dedicato ai freschi e freschissimi, giunto alla quarta edizione. In un’area di oltre mille metri quadrati, 50 espositori avranno occasione di coniugare business e approfondimento tematico col ricco programma di incontri, presentazioni e case history di successo, promossi da SGMarketing. A Marca by BolognaFiere sarà presente con uno stand anche il ministero dell’agricoltura, mentre la Camera di commercio di Bologna sarà protagonista di una collettiva con dieci imprese del territorio. "Marca by BolognaFiere non solo è il primo appuntamento fieristico del nuovo anno, ma è anche una delle fiere dirette che ci dà maggiori soddisfazioni – dichiara l’ad di BolognaFiere, Antonio Bruzzone –. In questi vent’anni Marca ha saputo interpretare i bisogni della distribuzione moderna organizzata, diventando l’appuntamento imprescindibile per produttori e buyer di prodotti food e non food a marchio del distributore. Due giornate di business frenetico, che spesso riescono a fare realizzare il salto dimensionale a molte aziende del made in Italy. Il successo della manifestazione va di pari passo all’espansione del mercato di prodotti della Mdd, che negli anni ha saputo conquistare la fiducia dei consumatori. Siamo anche felici della crescente attenzione dei buyer internazionali, grazie alla partnership con Ice-Ita Agency e alla nutrita presenza di espositori esteri". La kermesse si aprirà martedì alle 10.30 con il convegno inaugurale promosso da Adm, a cura di The European House-Ambrosetti, "Marca del distributore e made in Italy: il ruolo della distribuzione moderna". La ricerca evidenzia come, con un fatturato complessivo record di 25,4 miliardi di euro nel 2023, i prodotti a marca del distributore rappresentino oggi il 31,5% del giro di affari del mercato della distribuzione moderna in Italia, discount compresi (nel 2019 il 28,3%).