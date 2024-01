Alluvione, Von der Leyen in Romagna con una dote di 1,2 miliardi

Bologna, 17 gennaio 2024 – Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen tornano nei territori colpiti dall’alluvione del maggio scorso in Romagna. La premier italiana e la presidente della Commissione Ue saranno oggi pomeriggio a Forlì per la concessione di 1,2 miliardi di euro del Pnrr, sotto forma di fondi aggiuntivi per interventi e investimenti post-alluvione. L’appuntamento sarà anticipato, al mattino, nella sede della Regione a Bologna, dalla firma tra Meloni e il presidente della Regione Stefano Bonaccini dell’accordo sui Fondi di coesione europei (Fsc) per circa 600 milioni di euro, alla presenza del ministro Raffaele Fitto.

«Sarà una bella giornata per l’Emilia-Romagna, le Istituzioni dovranno dimostrare di saper lavorare insieme", commenta Bonaccini. Lo sblocco dei 600 milioni di euro dagli Fsc, spiega il presidente, "sono molto importanti per il nostro territorio, perché serviranno a fare investimenti per diverse opere in un momento in cui l’andamento dell’economia non è particolarmente felice. Siamo a meno 3% di produzione industriale, è un bel problema".

Allo stesso modo, aggiunge Bonaccini, gli 1,2 miliardi di euro per il post-alluvione sono benedetti. Anche se, avverte, "sono destinati agli investimenti, lo chiariamo ai cittadini. Non sono disponibili per il rimborso dei danni subiti da famiglie e imprese".

Ieri pomeriggio Bonaccini ha avuto una call con il ministro per gli Affari europei, il Sud le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il commissario straordinario Francesco Figliuolo "per capire le regole d’ingaggio".

Ad oggi, infatti, dice il governatore, "mancano due cose e mi auguro che presto il Governo voglia rimediare". Per prima cosa, "non è ancora possibile il rimborso dei beni mobili". Inoltre, "manca personale". Grazie a un provvedimento del commissario Figliuolo, ai Comuni sono destinate 216 persone in più. Ma il problema è lo strumento: "Se si utilizza lo scorrimento delle graduatorie, temo che non si presenti nessuno".

Per il nuovo stanziamento ci sono scadenze precise, ribadite ieri da Fitto: "Entro settembre 2024 occorre selezionare gli interventi mediante ordinanze del commissario . Tutti gli appalti dovranno essere aggiudicati entro il 30 giugno 2025. Entro giugno 2026 è necessario completare il 90% degli interventi". Tappe forzate che preoccupano Bonaccini. In particolare i piccoli Comuni "non hanno personale tecnico o amministrativo sufficiente per fare centinaia di cantieri". Nel complesso, degli 8,5 miliardi di euro di danni subiti a causa dell’alluvione, ad oggi "ce n’è stata consegnata meno della metà – dice Bonaccini – ma noi puntiamo al 100%".