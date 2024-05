Assunzioni al nuovo McDonald’s di Castel San Pietro: come candidarsi

Castel San Pietro, 29 maggio 2024 – Un nuovo ristorante McDonald’s a Castel San Pietro Terme è prossimo all’apertura e cerca 25 addetti per il punto vendita. Sono aperte, per questo motivo, le selezioni online per individuare i possibili candidati che parteciperanno alla tappa del McDonald’s Job Tour, in programma nella prima metà di giugno.

Come candidarsi

Il McDonald’s Job Tour è un evento itinerante che ha come scopo principale quello di selezionare il personale, organizzato in occasione di nuove aperture e che consiste in una procedura di assunzioni sul suolo italiano da parte della catena americana.

Coloro che sono interessati a lavorare per la nuova struttura prossima all’apertura a Castel San Pietro Terme possono partecipare entro il 9 giugno alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it, compilando un questionario e inserendo il proprio curriculum. Successivamente, a coloro che risultano idonei è richiesto di compilare un ulteriore test.

I candidati che riescono a superare anche quest’ultima fase della selezione ricevono dall’azienda una convocazione scritta con sopra data e orario per partecipare alla tappa del Job Tour, in programma per la prima metà di giugno, nel corso della quale si svolgono i colloqui individuali.