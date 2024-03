Supermercati aperti a Pasquetta 2024 a Bologna: ecco quali

Bologna, 31 marzo 2024 - Dopo il pranzo di Pasqua, c’è quello di Pasquetta. O forse un pic nic per una gita fuori porta, anche se forse il tempo non sarà clemente.

A ogni modo, lunedì 1° aprile per una spesa, anche veloce, dell’ultimo minuto ci sono alcuni supermercati aperti a Bologna. I punti Coop rimangono chiusi, così come i Conad, a eccezione dello stabilimento di via Indipendenza, che è aperto con orario regolare per garantire il servizio ai turisti presenti in città per le vacanze.

Supermercati aperti a Bologna l’1 aprile

Riaprono poi le catene che invece a Pasqua hanno chiuso, come gli Aldi che fanno apertura domenicale, cioè dalle 9 alle 20; o i Lidl, aperti l’1 aprile dalle 8 alle 21. Apertura straordinaria anche di Esselunga dalle 8 alle 20 e dei supermercati In’s dalle 9 alle 13. Ci sono poi i punti Crai, che aprono con orari regolari, a eccezione dello stabilimento di via delle Belle Arti che rimane chiuso al pubblico.

Pam aperti

I supermercati Pam sono stati chiusi nel giorno di Pasqua. Riaprono invece lunedì 1° aprile, ecco gli orari:

via Zanardi: dalle 8 alle 20;

via Bellaria: dalle 9 alle 20;

via di Corticella: dalle 9 alle 20;

via Marconi: dalle 9 alle 20;

via Dagnini: dalle 9 alle 21;

via degli Orti: dalle 9 alle 21;

piazza Trento e Trieste: dalle 9 alle 21;

via IV novembre: dalle 9 alle 21;

strada Maggiore: dalle 9 alle 21;

via d'Azeglio: dalle 9 alle 21;

via Santo Stefano: dalle 9 alle 21;

via San Felice: dalle 9 alle 21.

Supermercati Carrefour

Infine i Carrefour bolognesi che hanno tutti orari differenti tra loro. Qui l’elenco delle aperture per Pasquetta:

Strada Maggiore: dalle 8 alle 21;

via Arno: dalle 8 alle 20;

via don Luigi Sturzo: dalle 8 alle 13 e dalle 17 alle 23.30;

via Romolo Amaseo: dalle 9 alle 20;

via XXI Aprile: dalle 9 alle 21;

via Vitale da Bologna: dalle 9 alle 19;

via Sant'Isaia: dalle 7.30 alle 20;

via Porrettana/Casalecchio: dalle 9 alle 20;

Ipermercato Casalecchio: dalle 9 alle 21;

via Mazzini: dalle 8 alle 20;

via Vittorio Veneto: dalle 8 alle 21 con orario variabile (per maggiori informazioni consultare sito web);

via della Ca' Bianca: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20;

via Matteotti: dalle 9 alle 20,

piazza di Porta Castiglione: dalle 9 alle 24.