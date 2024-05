Bologna, 24 maggio 2024 - È prevista l’assegnazione a Bologna di 72 nuove licenze taxi, in arrivo entro l’autunno.

La giunta ha approvato le linee guida per l’indizione del bando, che uscirà entro il mese di giugno. “Questo ci consentirà di ampliare la flotta della città - inizia l’assessora Valentina Orioli -, con almeno 31 licenze prioritarie, destinate al trasporto delle persone diversamente abili”.

Taxi a Bologna, in arrivo 72 nuove licenze

Queste si sommeranno alle attuali 31. Il tutto si focalizza sul fatto che i taxi sono “un servizio pubblico e devono sempre più corrispondere a principi di trasparenza e di efficienza - dice l’assessora -. Nel caso specifico (Red Sox, ndr) non commentiamo le vicende civilistiche che oppongono il tassista alla sua ormai ex cooperativa: sappiamo che si può svolgere questo lavoro anche stando fuori dalla piattaforma delle cooperative, e stiamo aiutando la persona in questo passaggio, ma non è l’unico che svolge il proprio lavoro in autonomia”.

Chi può accedere al bando

Il bando è frutto “di un lungo lavoro svolto insieme ai tassisti - continua Orioli -, che punta a migliorare il servizio nel suo insieme”. Per questo ci sono delle premialità:

1 - una maggior offerta di servizio durante i turni notturni del fine settimana. Per garantire un maggior numero di taxi in fasce notturne nel weekend è prevista infatti una scontistica del bando. E il rispetto dei turni sarà controllato dall’amministrazione tramite una nuova app, che dovranno avere tutti i tassisti.

2 - aumentare i veicoli della flotta taxi con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km di CO2.

3 - aumentare il numero di veicoli idonei al trasporto di persone con disabilità.

Oltre a questo, verranno dati punti in più se si è donna, disoccupata e giovane (under 35).

“Abbiamo lavorato insieme ai tassisti e sui punti di cambiamento del servizio in termine qualitativo siamo tutti d’accordo - spiega Orioli -. Il prezzo di vendita delle licenze è stato oggetto di confronto con tassisti e autorità nazionale che ci ha dato indicazioni, in linea con quello che sta accadendo nelle altre città, quindi è un prezzo vantaggioso per implementare il servizio. E su questo vedremo se ci saranno dei ricorsi. Agli occhi di tutti è bene migliorare il servizio”.

Poi, “il contributo per l’acquisizione delle licenze è più basso della vendita di una licenza - aggiunge l’assessora -, ma viene interamente suddiviso tra i 722 tassisti in attività a Bologna, che prima veniva incassato dal Comune”. Nell’accordo fatto con i tassisti, c’è la volontà “di trasformare le vecchie colonnine che stanno sulle piazzole per renderle digitali, di più facile reperibilità”.