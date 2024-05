Voli low cost, collegamento diretto Bologna Rejkjavik con Play Airlines: da quando

Bologna, 7 maggio 2024 - Cercate una nuova meta per le vacanze estive? L'aeroporto Marconi di Bologna ha in serbo un'importante novità. E' arrivata, infatti, la conferma che a partire da sabato 8 giugno la compagnia aerea Play Airlines riprende i collegamenti tra l'Emilia Romagna e l'aeroporto Keflavìk di Rejkjavik, con voli disponibili il martedì e il sabato fino al 5 ottobre.

Gli orari

I voli, disponibili esclusivamente due giorni a settimana (martedì e sabato), saranno operativi dall'8 giu gno al 5 ottobre con i seguenti orari:

Partenza da Bologna alle 22.30 e arrivo a Rejkjavik all' 1 (+1 giorno);

alle e arrivo a all' (+1 giorno); Partenza da Rejkjavik alle 15.10 e arrivo a Bologna alle 21.30.

Viaggio in Islanda

La compagnia islandese Play offre direttamente sul proprio sito la possibilità di organizzare autonomamente la propria vacanza in Islanda, tramite un pacchetto che, oltre al singolo volo, comprende un soggiorno in un hotel o un b&b, il noleggio di un'automobile ed eventuali escursioni sull'isola. Un'occasione per conoscere al meglio una terra ricca di meraviglie, vivendo esperienze uniche come visitare i ghiacciai, vedere il sole a mezzanotte, scoprire paesaggi spettacolari e molto altro ancora.

"Anche quest’anno, siamo felici di tornare ad operare il nostro collegamento diretto da Bologna per Reykjavík - dichiara Einar Örn Ólafsson, CEO di Play Airlines -. L’Islanda è una destinazione molto popolare fra gli italiani, e l’estate rappresenta il momento per vivere appieno il fascino dell’estremo Nord. Viceversa, grazie al nostro collegamento diretto i turisti islandesi potranno approfittare del volo per scoprire Bologna, il suo territorio e la riviera romagnola, sinonimo di vacanza italiana al mare".

La compagnia

Play Airlines è una compagnia area low cost islandese fondata nel 2019, che opera viaggi tra Islanda, Europa e Nord America. Nel corso del 2024 sta registrando ottimi numeri, come confermano i 142.918 passeggeri trasportati nel mese di marzo, per un incremento del 65% rispetto allo stesso mese del 2023.

Per l'estate 2024, Play offre da Rejkjavik ben 35 destinazioni tra Europa, Canada e Usa, oltre che la possibilità di acquistare voli dall'Europa direttamente per il Nord America con inclusa una sosta di qualche giorno in Islanda.