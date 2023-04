A1 donne: la V nera vuol riempire il PalaDozza

Cresce la febbre per la finale scudetto. Sabato alle 20,30 il PalaDozza ospiterà la prima gara della finale con la Virtus di Ticchi che cercherà di sfruttare il fattore campo. Cresce l’attesa: la società attraverso il canale Vivaticket.it ha aperto le registrazione per richiedere il biglietto gratuito. Dopo gli oltre 3.100 spettatori presenti con il Geas, ci si attende tanti presenti in più per il confronto di sabato dove si sogna di far registrare il tutto esaurito. Si avvicina quindi un nuovo record di spettatori in campo femminile, con le richieste che stanno già facendo segnare numeri importanti. I tanti tifosi confermano l’entusiasmo per una società che potrebbe regalare il primo storico titolo tricolore in campo femminile a Basket City. Stasera intanto si conoscerà la rivale: la solita Schio o l’arrembante Venezia?