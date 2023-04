V nera-Schio, resa dei conti da tutto esaurito

Sarà la Famila Schio la sfidante della Virtus nella finale scudetto femminile. Al PalaRomare di Schio le campionesse in carica si impongono 62-57 al termine di una partita equilibratissima e dalla grandissima intensità.

In un palasport vicentino, completamente esaurito il derby veneto vedere prevalere le padrone di casa che così da sabato sfideranno la Virtus, cercando di difendere quel titolo tricolore conquistato proprio l’anno scorso con le bianconere.

La bellissima sfida al PalaRomare è stata decisa da Mabrey 17 punti e Verona 12 dall’altra, mentre nella Reyer non sono bastati gli 11 messi a segno dalla bolognese doc Mariella Santucci.

Sotto le Due Torri intanto cresce l’attesa in città in vista della sfida di sabato, palla a due alle 20,30. Per gara-uno sono già oltre quattromila i biglietti distribuiti tramite il sistema Vivaticket.it a conferma di come la sfida stia diventando un evento attesissimo.

Si va verso il tutto esaurito (restano un migliaio di tagliandi), visto che da ieri sera anche i tifosi di Schio, conquistata la finale scudetto, hanno iniziato ad acquistare i biglietti per la sfida di sabato.

Zandalasini e compagne potrebbero regalare a Basket City il primo trofeo rosa della storia. Dopo le finali di Coppa Italia, Supercoppa e playoff scudetto perse sempre contro Schio, adesso è arrivato il momento, sportivamente parlando di vendicarsi e portare in Piazza Azzarita il titolo tricolore.

Il regolamento della finale quest’anno è tornato al meglio delle tre gare. Dopo gara-uno di sabato, palla a due alle 20,30, Virtus e Famila si ritroveranno di fronte il 2 di maggio al PalaRomare di Schio, sempre alle 20,30 e nel caso fosse necessario, di nuovo al PalaDozza, venerdì 5 alle 20,30 per la bella.

Filippo Mazzoni