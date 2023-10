Halloween 2023 a Cesena: shopping notturno, dolcetti ai bambini e animazione

Cesena, 23 ottobre 2023 – Maschere, dolcetti e negozi aperti di sera per festeggiare Halloween. Il centro storico di Cesena il prossimo 31 ottobre sarà dedicato interamente alla celebrazione di quello che è ormai è diventato un ‘carnevale autunnale’ pur conservando il richiamo all’antica tradizione celtica rivestita – per la verità in chiave consumistica – dallo stile di vita americano.

Halloween è diventato il carnevale invernale

Comunque il programma allestito dall’agenzia L’Accento (dal 2017 gestisce iniziative e spettacoli in centro) prevede apertura dei negozi fino alle 23, il tradizionale ‘dolcetto o scherzetto?’ per i bambini nelle botteghe aderenti, alle 17.30 una sfilata a tema horror per i bambini in via Carbonari con premiazione della maschera più bella. Inoltre animazioni e allestimenti a tema nelle vie del centro.

"Il progetto Halloween 2023 – evidenziano gli organizzatori – ha trovato una buona condivisione delle idee unendo l’entusiasmo di numerosi titolari degli esercizi del centro, la regia della società l’Accento ed il prezioso contributo e patrocinio delle Associazioni di Categoria e dell’Assessorato al Commercio del Comune di Cesena". Coinvolto anche il comparto ‘social’ Made in Cesena che ogni giorno darà informazioni sugli eventi.

La Rocca Malatestiana di Cesena anticipa Halloween nel prossimo weekend (sabato 28 e domenica 29) proponendo un mistery tour alla scoperta dei segreti della fortezza con cena a seguire (info www.roccacesena.it)

Longiano celebra Halloween con ‘La festa dla nota scura’ il 31 ottobre dalle 18 a mezzanotte. Lungo Via Borgo Fausto si potrà assistere a diversi spettacoli come: la danza delle streghe, lo spettacolo del fuoco, l’esibizione dei trampolieri, il circo delle illusioni e tanti trucchi di magia. Tra le attrazioni, l’esibizione dei Krampus di Poza e lo spettacolo musicale pirotecnico ‘L’incendio al Castello’.