’100 anni con Mino’, la mostra alla galleria San Sebastiano

Inaugurata a San Mauro Pascoli, nella galleria San Sebastiano, una mostra di quadri, disegni e articoli di giornale dal titolo ’100 anni con Mino’ per ricordare e onorare i 100 anni della nascita di Guglielmo ’Mino’ Giovagnoli. ’Mino’ si è laureato in lettere all’Università di Firenze, con una tesi sulla poesia di Giovanni Pascoli. E’ stato maestro, professore, direttore didattico, ispettore scolastico, pittore, poeta in lingua italiana e in dialetto sammaurese, giornalista e pubblicista. Dal 1945 al 1984 a San Mauro Pascoli ha diretto e organizzato diverse celebrazioni pascoliane, curando anche la pubblicazione degli atti di tre convegni di studi, da lui allestiti. I tre volumi onorano non solo San Mauro, ma tutta la cultura italiana. Per l’inaugurazione la galleria San Sebastiano era gremita al massimo con tante persone all’esterno provenienti da altri comuni e regioni. Questa grande partecipazione conferma l’importanza che ’Mino’ ha avuto e lasciato non solo nella comunità sammaurese, in particolare con il libro in dialetto sammaurese ’E’ Zapatin dal Chèsi’. La mostra resterà aperta fino ad oggi, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20. Dicono gli organizzatori Mauro Rossi e Giuseppe Casadei: "Vogliamo ringraziare Attilio, Paolo e Michelangelo, i figli di Mino, che ci hanno coinvolto in questa iniziativa, il sindaco Moris Guidi, la vicesindaca Stefania Presti, Piero Maroni per il ricordo di ’Mino’ del quale è stato alunno, Italo Bertozzi ha letto alcune poesie. Hanno collaborato i soci e Simona Fracella, presidente del centro sociale ’I Sempra Zovan Ancescao’, la parrocchia di San Mauro Pascoli, l’amministrazione comunale, la Polizia locale i e l’Accademia Pascoliana".

e. p.