Trovati con 6 chili di hashish: arrestati tre ragazzi cesenati

Cesena, 27 settembre 2024 – Tre ragazzi di Cesena sono stati arrestati dai carabinieri e trovati in possesso di sei chili di hashish. I fatti risalgono a martedì pomeriggio, quando i militari dell’arma di Cesena durante un controllo sul territorio finalizzato alla prevenzione dei reati di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, si sono imbattuti nei tre giovani.

Un controllo casuale che ha portato alla scoperta dell’ingente quantitativo di droga detenuta in particolare da uno dei tre giovani. Dopo essere stati fermati per un controllo casuale, i tre ragazzi di Cesena hanno mostrato segno di agitazione e nervosismo, e i militari hanno proceduto subito a una perquisizione dei tre individui. Questi nascondevano una lieve quantità di sostanza stupefacente, tanto che i carabinieri hanno deciso di procedere anche a una perquisizione domiciliare. A casa di uno dei tre giovani sono stati trovati sei chili di hashish nascosti nella camera, con un bilancino di precisione e una grossa somma di denaro in contanti. La perquisizione non si è esaurita all’abitazione di uno solo dei tre giovani, ma è proseguita con gli altri due. Nelle loro case è stata trovata una quantità molto minore di hashish ma sufficiente all’avvio di un’indagine per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I tre cesenati sono stati arrestati dai carabinieri e ieri in tribunale a Forlì si è proceduto alla convalida dell’arresto. A difendere i tre giovani erano gli avvocati Alessandro Sintucci e Francesca Silvestroni. Il ragazzo trovato in possesso di sei chili di droga ora è agli arresti domiciliari, mentre gli altri due sono liberi in attesa del processo.