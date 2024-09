Corrieri della droga arrestati in A14: nel bagagliaio avevano 38 chili di hashish

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 23 ottobre 2024 - Si è fermato a Fano il viaggio di tre corrieri della droga pugliesi, bloccati dalla Polizia Stradale di Fano lungo la A14. Stavano facendo rientro in Puglia con 38 chili di hashish, un uomo e due donna, arrestati lo scorso venerdì pomeriggio per detenzione ai fini di spaccio e traffico di stupefacenti. Nell’ambito dei normali servizi di vigilanza, infatti, i poliziotti della Stradale in servizio lungo l’Autostrada Adriatica, hanno intercettato nel tratto autostradale pesarese un veicolo diretto verso sud che procedeva a forte velocità. Durante il controllo, però, l’uomo alla guida e le due donne in sua compagnia, manifestavano uno stato di agitazione tanto da far ritenere la necessità di procedere ad un controllo accurato. Nel portabagagli, infatti, da dove proveniva un forte odore di sostanza stupefacente, gli agenti della polstrada hanno trovato 38 chili di hashish già divisi in molteplici panetti, avvolti con cellophane, nascosti in due borsoni. Immediate è scattato il sequestro della droga assieme alle manette ai polsi dei tre, dichiarati in arresto e portati in carcere. Questa mattina la convalida. In attesa di processo, per l’uomo il gip del Tribunale di Pesaro ha disposto la custodia cautelare in carcere. Mentre le due donne sono state rimesse in libertà senza misure. “L’attenzione della Polizia di Stato per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è sempre massima anche nell’ambito dei normali servizi vigilanza stradale, specie sull’arteria” si legge in una nota della Questura di Pesaro e Urbino.