A Ponte Pietra apre. JazzAmore: incontro tra musica e buon cibo

Un nuovo punto di riferimento cittadino per la musica dal vivo, in particolare quella jazz, accompagnata dalla possibilità di abbinare vini di qualità e piatti del territorio, in un connubio che punta tanto alla valorizzazione della qualità della vita da assaporare scalando le marce dai ritmi frenetici della quotidianità. Oggi in via Cesenatico 918 a Ponte Pietra inaugura JazzAmore, locale nato da un’idea di Luca Di Luzio (nella foto con il collaboratore Fabio Montanari), che ne sarà il direttore artistico. Per lui si tratta di un nuovo progetto da affiancare all’attività di gestione della Rocca Malatestiana, che cura invece insieme a JazzLife.

"Sono due binari separati ma complementari – commenta Di Luzio -. Alla realizzazione del locale di Ponte Pietra lavoro da oltre un anno. Ero partito dall’idea di aggiungere un’alterativa ‘invernale’ alla Rocca, poi il quadro si è allargato. Disponiamo di una grande sala da 300 posti con tanto di palco super attrezzato e abbinato a un ottimo impianto acustico. L’idea è rendere questi spazi un punto di riferimento per il mondo della musica territoriale. E non solo. Grande importanza nel progetto è giocata anche dal maître di sala, Fabio Montanari, che porterà la sua esperienza e la sua professionalità. Un ulteriore valore aggiunto riguarda la possibilità di dare continuità all’impiego del personale in servizio alla Rocca, anche oltre la sola stagione estiva". L’inaugurazione si tiene oggi alle 18.