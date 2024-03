Acqua day alla Orogel: "Una rete di invasi per trattenere la risorsa" Il workshop Focus Acqua Day al Gruppo Orogel ha esaminato il riuso delle acque reflue per l'irrigazione agricola e le nuove tecnologie. Il presidente del CER, Nicola Dalmonte, sottolinea l'importanza di realizzare invasi per affrontare le sfide climatiche.